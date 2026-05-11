جهاد تبیین خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن است

احسان خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران و بسیج، این مجموعه را از ارکان مهم صیانت فکری و سیاسی در برابر تهدیدات نرم دشمن دانست و اظهار داشت: نهاد عقیدتی سیاسی در این دو مجموعه، مأموریت مقابله با جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای را بر عهده دارد و با محوریت جهاد تبیین که از آن به عنوان جهاد اکبر یاد می‌شود، در خط مقدم این عرصه قرار گرفته است.

وی افزود: در شرایطی که دشمن با راه‌اندازی صدها شبکه ماهواره‌ای، پایگاه اینترنتی، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین ایجاد کانال‌ها و گروه‌های متعدد در فضای مجازی به دنبال شبهه‌افکنی در میان جوانان، نوجوانان و عموم مردم است، تلاش می‌کند تصویری مخدوش از دین مبین اسلام و نظام اسلامی ارائه دهد.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: تبلیغات گسترده و بمباران تبلیغاتی علیه حکومت اسلامی و نظام اسلامی و حکومت دینی، با هدف ناکارآمد جلوه دادن نظام مبتنی بر شریعت مقدس اسلام و مسئولین آن صورت می‌گیرد.

وی افزود: دشمن با صرف صدها میلیارد دلار در حوزه رسانه، از طریق روایت‌سازی‌های دروغ و پروپاگاندای رسانه‌ای، سعی در وارونه جلوه دادن حقایق، کتمان دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام، و القای ناامیدی و یاس در میان مردم دارد.

خادمی تأکید کرد: در چنین دنیایی، نهاد عقیدتی سیاسی سپاه با بهره‌گیری از متخصصان در حوزه‌های مختلف، با شبه‌افکنی‌های صورت گرفته مقابله می‌کند و با به‌کارگیری افراد با دانش و خبره در حوزه سیاسی، به هدایت سیاسی مردم می‌پردازد.

وی ادامه داد: هادیان سیاسی که با آبروی خود در این میدان حاضر می‌شوند، در جنگ روایت‌ها، جنگ نرم و جنگ شناختی، نقش کلیدی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت روشنگری و بصیرت‌افزایی در دنیایی که دشمن با انواع فتنه‌ها به دنبال تخریب نظام و ایجاد ناامنی است، وظیفه اصلی جهادگران تبیین در نهاد عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران را بصیرت‌افزایی دانست.

خادمی در پایان با یادآوری سیره سیاسی ائمه معصومین(ع) که همواره با تبیین‌گری در برابر دشمن ایستادگی می‌کردند، ابراز امیدواری کرد که مجموعه عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران و بسیج قهرمان، با تاسی از این سیره، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذارند.