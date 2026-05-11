به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران با عنایت به‌ برنامه‌های توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه، در راستای تقویت اجرای دوره‌های پسادکتری و استفاده از ظرفیت بهینه دانش آموختگان و نگاهداشت نخبگان و همچنین برقراری ارتباط موثر محققان پسادکتری با اعضای هیات علمی سرآمد پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۴ (با اولویت پذیرش فارغ التحصیلان ممتاز آموزشی و پژوهشی) اقدام به جذب پسادکتری با تسهیلاتی به شرح ذیل می‌کند.

تامین هزینه بیمه پایه (حرف و مشاغل آزاد) در حقوق ماهانه محقق پسادکتری در نظر گرفته شده است و متقاضی می‌بایست شخصا نسبت به پرداخت آن (با حداقل دستمزد و نرخ ۱۸ درصد) در وجه تامین اجتماعی اقدام نماید.

همچنین حداکثر تا یک سال پس از پایان دوره پسا دکتری در صورت احراز دستاوردهای اجرای طرح به عنوان حق سنوات یک ماه حقوق محقق پسادکتری پرداخت می‌شود.

دستاورد های اجرای طرح شامل موارد زیر می‌شود:

– انتشار حداقل دو مقاله Q1 با نمایه JCR خروجی مستقیم پروژه پسادکتری یا سرباز نخبگی مقاله دوم می‌تواند با یکی از موارد ذیل جایگزین شود:

– ثبت حداقل یک اختراع معتبر ملی و بین‌المللی؛

– ثبت شرکت دانش بنیان با لحاظ آیین نامه مالکیت معنوی دانشگاه؛

– طرح فناورانه در زمان ارائه در سطوح آمادگی فناوریTRL5 تا TRL9به تایید مراجع ذیصلاح؛

– ایفای نقشی مؤثر در یک پروژه کاربردی منجر به تولید محصول با اخذ تایید دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی؛

– همکاری با استاد راهنما در تأسیس رشته یا گرایش دانشگاهی جدید با تایید دفتر برنامه ریزی درسی؛

– تعریف پروژه مشترک با موسسات علمی خارج از کشور و جذب اعتبار پژوهشی بین‌المللی بیش از ۱۰ هزار دلار؛

– انتشار کتاب در انتشارات بین المللی معتبر، خروجی مستقیم پروژه پسا دکتری و سرباز نخبگی.

شرایط متقاضی:

داشتن مدرک دکتری تخصصی(PHD) از دانشگاه های مورد

تایید وزارت عتف در کلیه رشته ها و گرایش ها(فارغ التحصیل

مهر ۱۴۰۰ به بعد)

نداشتن منع قانونی در اشتغال به عنوان پژوهشگر

نداشتن اشتغال به کار در سازمان های دولتی و غیر دولتی

اشتغال تمام وقت در دانشگاه به عنوان پژوهشگر پسادکتری

مهلت ثبت نام:

تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵

نحوه ثبت نام

۱-تکمیل و ارسال فرم جهت تعیین استاد میزبان

۲- انتظار جهت تایید درخواست توسط موسسه و عضو هیات علمی میزبان

۳-انعقاد قرارداد و شروع به کار