به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رئیسی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان قم که با ریاست مهندس بهنامجو استاندار قم و حضور شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در سالن جلسات اتاق بازرگانی قم برگزار شد، وضعیت محیط زیستی استان را بحرانی توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام ویژه برای رفع مشکلات این حوزه تاکید کرد.
وی اظهار کرد: استان قم در شاخصهای محیط زیستی با چالشهای جدی مواجه است و توجه کافی و متناسب به شأنیت این استان در سالهای گذشته صورت نگرفته است.
رئیسی افزود: با توجه به اهمیت استراتژیک منابع آب و خاک استان، باید نگاه پیشگیرانه و جامعنگر در مدیریت محیط زیست اتخاذ شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش وسیعی از بیابانهای استان که به کانونهای بحرانزا تبدیل شدهاند، گفت: این کانونها علاوه بر تشدید مشکلات زیستمحیطی در قم، استانهای همجوار را نیز با مخاطرات جدی مواجه کردهاند.
وی افزود: این وضعیت نیازمند سرمایهگذاری و استفاده از منابع ملی برای مدیریت بحران و کاهش آثار مخرب است.
رئیسی با تأکید بر اهمیت تخصیص حقآبهها گفت: اگر در سالهای گذشته حقآبههای قم به صورت کامل و منظم داده میشد، امروز شاهد این حجم از بحران کانونهای گرد و غبار نبودیم.
وی افزود: ادامه روند فعلی و ندادن حقآبهها میتواند علاوه بر تشدید بحران در قم، سایر استانها را نیز درگیر کند و ضرورت حمایت ملی از این استان را برجسته میسازد.
وی یادآور شد: بحرانهای زیستمحیطی استان تنها با اقدامات مقطعی قابل حل نیست و نیازمند برنامهریزی بلندمدت و همکاری تمام نهادهای ملی است تا شرایط زیستمحیطی استان بهبود یابد و کانونهای گرد و غبار کنترل شوند.
رئیسی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و آب و مدیریت بهینه حقآبهها نقش کلیدی در پیشگیری از تشدید بحرانهای زیستمحیطی دارد.
نماینده مردم قم همچنین بر اهمیت توجه به اثرات منطقهای بحران گرد و غبار تأکید کرد و گفت: این پدیده علاوه بر آسیب مستقیم به سلامت و کیفیت زندگی مردم قم، میتواند سلامت محیط زیست و اقتصاد استانهای همجوار را نیز تهدید کند.
وی افزود: مدیریت این بحران باید در اولویت سیاستهای ملی قرار گیرد تا از گسترش مخاطرات جلوگیری شود.
رئیسی خاطرنشان کرد: حمایت مستمر و تخصیص منابع لازم برای استان قم از اهمیت ویژهای برخوردار است و هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند تبعات زیستمحیطی و اجتماعی گستردهای در سطح منطقه و کشور ایجاد کند.
وی افزود: این مسئله نیازمند تصمیمگیری سریع و همکاری بینبخشی نهادهای دولتی و ملی است تا شرایط استان به وضعیت پایدار و قابل مدیریت بازگردد.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم تخصیص حقآبههای قم در سالهای گذشته عامل اصلی شکلگیری و گسترش کانونهای گرد و غبار است.
