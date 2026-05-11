جدال ایران و سوریه از نگاه مربیان سوری؛ از امید تا ادعای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ باید رو در روی تیم ملی سوریه قرار گیرد. ایران و سوریه در سال های اخیر بارها به مصاف هم رفته اند که در بیشتر بازی ها تیم ملی ایران دست برتر را داشته است.

سایت «winwin» در گزارشی به دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه پرداخت و در این مورد با دو مربی سابق تیم ملی سوریه گفتگو کرده است.

دو مربی باسابقه فوتبال سوریه، ایمن حکیم و فجر ابراهیم، درباره گروه تیم ملی سوریه در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که به میزبانی عربستان برگزار می‌شود، نظر خود را اعلام کردند.

در حالی که دیدگاه‌ها درباره سختی گروه سوریه متفاوت است، این دو مربی باسابقه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، این گروه را قابل عبور توصیف کرده و معتقدند تیم ملی سوریه می‌تواند برای دومین بار در تاریخ خود (پس از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر) از مرحله گروهی صعود کند. این حضور، هشتمین تجربه سوریه در رقابت‌های نهایی جام ملت‌های آسیا و سومین حضور متوالی این تیم خواهد بود.

ایمن حکیم: ترسی از بازی با ایران وجود ندارد

ایمن حکیم سرمربی سابق تیم ملی سوریه که اکنون هدایت تیم الکرخ عراق را بر عهده دارد تأکید کرد که این گروه در دسترس به نظر می‌رسد، به‌خصوص با توجه به اینکه سوریه در سال‌های اخیر به شرایط آب‌وهوایی عربستان عادت دارد و بسیاری از دیدارهای خانگی خود در مراحل انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها را در این کشور برگزار کرده است.

او گفت: در سال‌های اخیر اختلاف سطح زیادی بین ما و تیم ملی ایران وجود نداشته و حتی در چند بازی رسمی، از جمله مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، توانستیم مقابل ایران به تساوی برسیم و آن‌ها را به چالش بکشیم. همچنین در چند دیدار رسمی موفق به شکست چین شده‌ایم. تنها تیمی که ممکن است در بازی اول مشکل‌ساز شود، قرقیزستان است، اما توانایی عبور از آن را داریم.

حکیم تأکید کرد که قرعه، سوریه را از مواجهه با تیم‌هایی با برتری فنی زیاد دور کرده و گفت: همه تیم‌های این گروه بیشتر بر قدرت بدنی تکیه دارند که این موضوع می‌تواند به سود سوریه باشد. او همچنین نقش هواداران سوری در عربستان را مهم دانست و گفت حضور پرشمار آن‌ها می‌تواند انگیزه بزرگی برای بازیکنان باشد.

فجر ابراهیم: نیاز به آماده‌سازی جدی داریم

از سوی دیگر، فجر ابراهیم که سابقه صعود تیم ملی سوریه به جام ملت‌های آسیا را در کارنامه دارد و اکنون هدایت تیم الناصریه عراق را بر عهده دارد اظهار داشت: با توجه به تاریخچه تیم‌ها، این گروه قابل عبور است و سوریه می‌تواند به مرحله بعد برسد، به‌خصوص با روند رو به رشد تیم تحت هدایت خوزه لانا.

او افزود: بازی نخست مقابل قرقیزستان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند تعیین‌کننده باشد. این دیدار آسان نیست اما تیم سوریه بازیکنان باتجربه‌ای دارد که می‌توانند از پس آن برآیند. این موضوع درباره بازی مقابل چین هم صدق می‌کند. اما دیدار با ایران سخت‌ترین مسابقه خواهد بود، هرچند ایران در شرایط ایده‌آل قرار ندارد، اما همچنان تیمی قدرتمند و خطرناک است.

فجر ابراهیم تأکید کرد که نوع بازی‌های تدارکاتی و آمادگی ذهنی و بدنی، نقش مهمی در موفقیت سوریه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند برای دومین دوره متوالی از مرحله گروهی صعود کرده و باعث خوشحالی هوادارانش شود.