علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای هواشناسی استان تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در ۲۴ ساعت گذشته بارشی در ایستگاههای هواشناسی استان ثبت نشده است.
وی افزود: در بارشهای اخیر نیز تنها در ایستگاه جرام ۰.۳ میلیمتر بارش ثبت شده و سایر ایستگاهها بارشی نداشتهاند.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بارشهای سال زراعی جاری تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تاکنون، میانگین بارش استان به ۷۲۹.۵ میلیمتر رسیده است.
وی بیان کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۵۹.۵ میلیمتر بوده که نشان میدهد بارشها در سال زراعی جاری حدود ۲۷۰ میلیمتر و معادل ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است.
کرمی بیان کرد: بیشترین میزان بارش ثبت شده در سال زراعی جاری مربوط به ایستگاه دوگنبدان با ۸۵۱.۸ میلیمتر و کمترین میزان مربوط به ایستگاه جرام با ۵۳۸.۸ میلیمتر است.
وی ادامه داد: همچنین مقایسه بارشهای سال زراعی جاری با میانگین بلندمدت نشان میدهد در بسیاری از مناطق استان بارشها بالاتر از حد نرمال بوده است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر این اساس میزان بارش در ایستگاههایی مانند یاسوج، دهدشت، دوگنبدان، سیسخت، لنده، لیکک، باشت و امامزاده جعفر نسبت به میانگین بلندمدت افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در مجموع نیز میانگین بارش استان نسبت به بلندمدت حدود ۶.۲ درصد کمتر ثبت شده است.
کرمی تأکید کرد: با وجود افزایش قابل توجه بارشها نسبت به سال گذشته، مدیریت منابع آب و مصرف بهینه همچنان ضروری است.
