۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

افزایش ۵۸ درصدی بارش‌های سال زراعی امسال در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان بارش‌های سال زراعی جاری در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به طور میانگین ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، در ۲۴ ساعت گذشته بارشی در ایستگاه‌های هواشناسی استان ثبت نشده است.

وی افزود: در بارش‌های اخیر نیز تنها در ایستگاه جرام ۰.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده و سایر ایستگاه‌ها بارشی نداشته‌اند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بارش‌های سال زراعی جاری تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تاکنون، میانگین بارش استان به ۷۲۹.۵ میلی‌متر رسیده است.

وی بیان کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۵۹.۵ میلی‌متر بوده که نشان می‌دهد بارش‌ها در سال زراعی جاری حدود ۲۷۰ میلی‌متر و معادل ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است.

کرمی بیان کرد: بیشترین میزان بارش ثبت شده در سال زراعی جاری مربوط به ایستگاه دوگنبدان با ۸۵۱.۸ میلی‌متر و کمترین میزان مربوط به ایستگاه جرام با ۵۳۸.۸ میلی‌متر است.

وی ادامه داد: همچنین مقایسه بارش‌های سال زراعی جاری با میانگین بلندمدت نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق استان بارش‌ها بالاتر از حد نرمال بوده است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر این اساس میزان بارش در ایستگاه‌هایی مانند یاسوج، دهدشت، دوگنبدان، سی‌سخت، لنده، لیکک، باشت و امامزاده جعفر نسبت به میانگین بلندمدت افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در مجموع نیز میانگین بارش استان نسبت به بلندمدت حدود ۶.۲ درصد کمتر ثبت شده است.

کرمی تأکید کرد: با وجود افزایش قابل توجه بارش‌ها نسبت به سال گذشته، مدیریت منابع آب و مصرف بهینه همچنان ضروری است.

