آرامش نسبی هوا در گلستان تا چهارشنبه؛ بازگشت رگبار از اواخر هفته

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی اظهار کرد: با حاکمیت سامانه کم‌فشار و استقرار جریانات غالباً جنوبی در منطقه، تا حوالی ظهر روز چهارشنبه شرایط جوی آرام همراه با افزایش تدریجی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از عصر روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، با عبور متناوب ناوه از منطقه، شرایط جوی ناپایدار خواهد شد و شاهد افزایش ابر، وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی نقاط استان خواهیم بود.

جعفری ادامه داد: به دلیل حاکمیت کم‌فشار دینامیکی در این بازه زمانی، ناپایداری‌ها به‌صورت متناوب بروز می‌کند و احتمال بارش‌های رگباری در نقاط مختلف دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: شهروندان با توجه به تغییرات جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم را به‌ویژه در ترددهای برون‌شهری و فعالیت‌های فضای باز مدنظر قرار دهند.