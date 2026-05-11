سخنگوی صنعت آب: کشور مطلقا وارد ترسالی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، صبح امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست خبری که در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد با اشاره به شرایط بارشهای کشور تأکید کرد: اینکه گفته میشود کشور وارد دوره ترسالی شده، «مطلقا درست نیست» و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.
وی با بیان اینکه شاخص بارش کشور در حال حاضر حدود ۲۲۶ میلیمتر است، گفت: این عدد شاخص نرمال محسوب میشود؛ نه نشاندهنده خشکسالی است و نه ترسالی. بنابراین به هیچوجه نمیتوان گفت کشور وارد دوره ترسالی شده است. به گفته او این میزان بارش تنها حدود دو درصد بالاتر از متوسط بلندمدت کشور است و همچنان در محدوده نرمال قرار دارد.
۱۱ استان همچنان شرایط بارشی زیر نرمال دارند
سخنگوی صنعت آب با اشاره به تفاوتهای منطقهای در بارشها افزود: این شاخص در سطح ملی محاسبه میشود، اما در واقعیت توزیع بارش در کشور بسیار نامتوازن است. در استانهایی مانند بوشهر، هرمزگان، ایلام و کرمان بارشهای بسیار خوبی ثبت شده، اما در استانهایی مانند تهران، قم، یزد، مرکزی و اصفهان با بارش بسیار کم مواجه بودهایم.
بزرگزاده ادامه داد: مسئله اینجاست که پربارشی در بوشهر چه کمکی به تأمین نیاز آبی تهران میکند؟ سرریز یک سد در یک منطقه خاص چه ارتباطی با رفع نیاز آبی شهر مشهد دارد؟ بنابراین مدیریت آب در کشور باید کاملاً محلی دیده شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱ استان کشور همچنان شرایط بارشی زیر نرمال دارند، اظهار کرد: استانهایی مانند تهران، قزوین، البرز، سمنان، قم، یزد، مرکزی و اصفهان همچنان با کاهش بارندگی مواجه هستند و تهران در صدر این مناطق قرار دارد.
افزایش ۶۸ درصدی ورودی آب به مخازن سدها
سخنگوی صنعت آب در عین حال با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: در سال آبی جاری ورودی آب به مخازن سدهای کشور به حدود ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۸ درصد افزایش نشان میدهد و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نیز حدود ۸ درصد بیشتر است.
وی افزود: حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حال حاضر حدود ۳۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب ذخایر فعلی سدها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله حدود پنج درصد افزایش دارد.
بزرگزاده میزان متوسط پرشدگی سدهای کشور را حدود ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: برخی سدها به مرحله سرریز رسیدهاند، اما تعدادی دیگر همچنان شرایط نامناسبی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی همچنان یک ضرورت جدی است و باید با نگاه محلی و متناسب با شرایط هر منطقه دنبال شود.
۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل کمآبی مواجهاند
سخنگوی صنعت آب در عین حال خاطرنشان کرد: خدا را شکر نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم. سال گذشته حدود یکسوم کشور شرایط آبی مناسب داشت و دو سوم در وضعیت نامطلوب بودند، اما امسال این نسبت تا حدی تغییر کرده است.
بزرگزاده با اشاره به وضعیت جمعیتی درگیر تنش آبی گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل کمآبی مواجه هستند و به همین دلیل همچنان برای عبور از این شرایط، نیازمند صرفهجویی در مصرف آب هستیم.
