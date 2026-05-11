به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رجائی در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان بوشهر اظهار داشت: امسال وضعیت بارندگی نسبت به دوره درازمدت و سال آبی گذشته شرایط مناسب تری داشته، ولی با این وجود، میزان کسری مخارن و ناترازی در بخش آب و انرژی، به حدی جدی است که با این بارندگی‌ها، کسری موجود جبران نمی‌شود.

وی با اشاره به روند بی‌رویه برداشت آب در استان افزود: برداشت‌هایی که از منابع زیرزمینی استان بوشهر انجام می‌شود، بیش از پتانسیل آب‌های زیرزمینی است، به همین خاطر در قانون برنامه هفتم، تکالیفی متوجه وزارت نیرو و مصرف کنندگان عمده آب از جمله بخش کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات عمومی است که باید مصارف خود را با حجم آب قابل برنامه‌ریزی که شورای‌عالی آب و وزارت نیرو تعیین کرده اند، تطبیق دهند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در همه بخش‌های مذکور از قبیل کشاورزی، شرب، صنعت و معدن و فضای سبز، میزان برداشتی که اکنون انجام می‌شود، بیش از حجم آب قابل برنامه‌ریزی اعلامی است.

رجائی یادآور شد: در نشست امروز کارگروه سازگاری با کم‌آبی، دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شامل آب مصرفی فضای سبز عمومی و شهرداری‌ها و همچنین آب مصرفی بخش صنعت و معدن بود.

وی با بیان اینکه ۴۱ شهر در استان بوشهر داریم گفت: حجم آب مصرفی فضای سبز تحت مدیریت شهرداری ها بر اساس مساحت و نوع گونه های گیاهی و فضای سبز پوششی، تعیین می‌شود و شهرداری ها مکلف به جایگزینی آب شرب با منابع غیر متعارف و منابع محلی هستند و استفاده از منابع آب شرب، برای فضای سبز شهرداری‌ها مجاز نیست.

معاون عمرانی استاندار بوشهر ابراز داشت: در بخش فضای عمومی دستگاه‌های دولتی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی مکلف هستند که آب مصرفی فضای سبز خود را از آب شرب شهری جدا کنند.

رجائی با اشاره به آب مصرفی بخش صنعت و معدن نیز تاکید کرد: خوشبختانه تعدادی از واحدهای معدنی استان بوشهر، در سنوات گذشته به سیستم‌های بازچرخانی آب مجهز شده‌اند که طبق گزارش اداره کل صمت استان بوشهر، با این کار در واحدهای تجهیز شده به این سیستم‌ ها، تا حدود ۸۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب اتفاق افتاده است که بسیار امیدوارکننده است.

وی بیان کرد: برای کاهش مصرف آب در بخش صنعت و معدن، بازچرخانی و استفاده چند باره از آب، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و جایگزینی آب مصرفی از منابع نامتعارف در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین واحدهای صنعتی موظف به کاهش حجم برداشتی تا سقف آب قابل برنامه ریزی بخش صنعت استان از منابع آب زیرزمینی هستند.