به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خدابنده با اشاره به روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه برق استان تزریق شده و این توسعه در پنج بخش شامل سرمایهگذاری، صنعتی، کشاورزی، خانگی و اداری در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: در حال حاضر حدود ۶ هزار نیروگاه تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی فعال است و این ظرفیت از نظر تعداد در کشور جایگاه قابل توجهی دارد.
وی با تأکید بر اهمیت گسترش انرژیهای پاک تصریح کرد: توسعه این نیروگاهها علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی بهویژه گاز طبیعی، نقش مهمی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دارد.
خدابنده همچنین با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف انرژی در استان گفت: طرح ملی «سبا» با محوریت بانوان و دانشآموزان در حوزه فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در حال اجراست و با همکاری آموزش و پرورش و امور بانوان استانداری توسعه مییابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی از استانهای برتر کشور در حوزه تولید و تعداد نیروگاههای تجدیدپذیر است و با همراهی دستگاههای اجرایی، روند توسعه این بخش در ماههای آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
