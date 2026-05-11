به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، همزمان با سفر «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی به استان‌های قم و سمنان، آیین افتتاح پروژه‌های بزرگ نهضت ملی مسکن و راهداری این دو استان برگزار شد.

تامین مالی ۱۹۰۰۰ میلیاردی بانک مسکن در قم

از مجموع ۳۳۹۵ واحد افتتاح شده در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان قم، ۲۸۸۰ واحد(۸۵ درصد واحدها) با مشارکت مستقیم بانک مسکن ساخته شده است. بانک مسکن برای ساخت این واحدها در قالب پروژه‌هایی نظیر «سانیار آفرین ایرانیان»، «خانه‌سازان پویا»، «سایه گستر سایه امید» و «پل پارسیان مرکزی»، مجموعاً ۱۸ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

مشارکت بانک مسکن در ۸۹ درصد پروژه‌های افتتاحی سمنان

گزارش عملکرد در استان سمنان نیز نشان از نقش بی‌بدیل بانک مسکن در پیشبرد طرح نهضت ملی دارد، به طوری که از ۲۹۴۹ واحد افتتاح شده نهضت ملی در سفر وزیر راه به این استان، تأمین مالی ۲۶۲۹ واحد(۸۹ درصد کل واحدها) بر عهده بانک مسکن بوده است.

بانک مسکن تسهیلاتی به ارزش ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای ساخت ۳۰۸ پروژه در استان سمنان شامل واحدهای حمایتی، خودمالک و بازآفرینی شهری پرداخت کرده است.

بانک مسکن، پرچمدار تأمین مالی مسکن در کشور

بررسی آمار تامین مالی نهضت ملی نشان می‌دهد که بانک مسکن به تنهایی سهمی ۵۱ درصدی در تأمین مالی کل شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن را ایفا کرده است. این بانک تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۵۰ همت به تناسب پیشرفت پروژه‌ها تزریق کرده که نتیجه این اهتمام ویژه، خانه‌دار شدن بیش از ۱۷۵ هزار خانواده ایرانی در سراسر کشور است.

بانک مسکن با تکیه بر اعتماد مردم و تجربه سرمایه‌های انسانی خود، نشان داده که فراتر از یک نهاد مالی، به عنوان ستون استوار توسعه بخش مسکن کشور عمل می‌کند. استمرار این مسیر و اهتمام در تزریق به‌موقع منابع مالی، نویدبخش خانه‌دار شدن اقشار مردم و توسعه عدالت اجتماعی در تامین سرپناه ایرانیان است.