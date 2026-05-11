به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند از شهروندان این کشور خواست در پی افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مصرف سوخت را کاهش دهند، سفرهای خارجی را محدود کنند و از خرید طلا خودداری کنند.

مودی روز یکشنبه در سخنرانی عمومی خود در شهر حیدرآباد اعلام کرد هزینه جهانی انرژی به‌شدت افزایش یافته است و از مردم خواست برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، دورکاری را در اولویت قرار دهند و از سفرهای مشترک با خودرو بهره ببرند.

بر اساس این گزارش، هند در میان کشورهایی قرار دارد که با افزایش هزینه انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه، شهروندان خود را به کاهش مصرف سوخت ترغیب می‌کنند.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد پیشنهاد متقابل ایران برای پایان دادن به جنگ «کاملاً غیرقابل قبول» است؛ موضوعی که امیدها به کاهش تنش‌ها را تضعیف کرده و به افزایش قیمت جهانی نفت دامن زده است.

هند حدود ۸۵ درصد از نیاز سوختی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و برای حدود ۵۰ درصد واردات نفت خام، ۶۰ درصد ال‌ان‌جی و تقریباً تمام واردات ال‌پی‌جی خود به تنگه هرمز وابسته است. افزایش قیمت انرژی می‌تواند کسری تجاری و کسری حساب جاری این کشور را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

در همین حال، روپیه تحت فشار قرار گرفته و نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار معامله می‌شود. مودی تأکید کرد کاهش سفرهای خارجی و واردات طلا می‌تواند به حفظ ذخایر ارزی کمک کند، زیرا افزایش قیمت نفت هزینه واردات هند را بالا برده است.

در پی این اظهارات، سهام شرکت‌های جواهرسازی هند روز دوشنبه تا ۱۰ درصد کاهش یافت و سهام شرکت «تیتان» متعلق به گروه تاتا در معاملات ابتدایی حدود ۶ درصد افت کرد.

سهام شرکت هواپیمایی ایندی‌گو نیز ۲.۸ درصد کاهش یافت. این شرکت در حال گسترش پروازهای بین‌المللی است و بر اساس گزارش رسانه‌های محلی انتظار دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ درصد خدمات روزانه آن به مسیرهای خارجی اختصاص یابد.

بر اساس آمارها، هند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۷۴.۹ میلیارد دلار برای واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی هزینه کرده که معادل ۲۲ درصد کل واردات این کشور است.

این کشور همچنین پس از چین دومین خریدار بزرگ طلا در جهان به شمار می‌رود و در همین سال مالی نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار برای واردات طلا هزینه کرده است.

در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۳۲.۷ میلیون هندی به خارج از کشور سفر کردند که بیش از ۱۴ میلیون نفر از آن‌ها با هدف گردشگری بوده است.

کارگزاری جهانی «یوبی‌اس سکیوریتیز» نیز در گزارشی اعلام کرده است درگیری‌های خاورمیانه شوک بزرگی به بازار انرژی وارد کرده و با ایجاد ریسک‌های اقتصادی نامتقارن، پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ را از ۶.۷ درصد به ۶.۲ درصد کاهش داده است.

نیرپاما رائو، سفیر پیشین هند در آمریکا، چین و سریلانکا نیز در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی اظهار کرد انتظار وقوع یک شوک فوری اقتصادی وجود ندارد، اما در صورت تداوم بحران خاورمیانه، اقتصاد هند با دوره‌ای دشوار روبه‌رو خواهد شد.

با وجود این فشارها، دولت هند قیمت خرده‌فروشی سوخت را ثابت نگه داشته و برای کاهش فشار بر شرکت‌های نفتی، مالیات‌ها را کاهش داده است. ثبات قیمت در جایگاه‌های سوخت باعث شده تقاضای سوخت در این کشور کاهش محسوسی نداشته باشد.

با این حال، با وجود پیروزی حزب حاکم در انتخابات اخیر برخی ایالت‌های کلیدی، دولت مودی تاکنون سیاست اقتصادی سخت‌گیرانه جدیدی در واکنش به شرایط کنونی اعلام نکرده است.