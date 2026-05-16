افزایش قیمت سوخت در هند همزمان با بحران انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت هند در پی افزایش فشارهای ناشی از بحران انرژی و اختلال در عرضه نفت، قیمت سوخت را حدود ۳ درصد افزایش داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی افزایش یافته است.

بر اساس اعلام دولت دهلی‌نو، قیمت سوخت به میزان ۳ روپیه (حدود ۰.۰۳ دلار) در هر لیتر افزایش یافته است تا بخشی از زیان‌های ناشی از کمبود عرضه جبران شود. با این افزایش، قیمت بنزین به ۹۷.۷۷ روپیه (حدود ۱.۰۲ دلار) در هر لیتر و قیمت گازوئیل به ۹۰.۶۷ روپیه (حدود ۰.۹۴ دلار) در هر لیتر رسید.

هند به‌عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان، حدود ۹۰ درصد از نیاز نفتی خود را از خارج تأمین می‌کند و نزدیک به نیمی از واردات نفت خام این کشور از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار انرژی هند داشته باشد.

با وجود افزایش قیمت جهانی نفت، دولت هند تا پیش از این از انتقال کامل هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان خودداری کرده بود و به همین دلیل یکی از آخرین اقتصادهای بزرگ به شمار می‌رفت که افزایش قیمت نفت خام را در قیمت خرده‌فروشی سوخت اعمال نکرده بود.

افزایش قیمت سوخت چند روز پس از آن اعلام شد که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، از شهروندان خواست برای مقابله با فشارهای اقتصادی، اقدامات صرفه‌جویانه داوطلبانه انجام دهند. وی از مردم خواست در صورت امکان از خانه کار کنند، سفرهای خارجی را کاهش دهند و خرید طلا را محدود کنند.

مودی صرفه‌جویی در مصرف سوخت را اقدامی «میهن‌پرستانه» توصیف کرد و شهروندان را به استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، اشتراک خودرو و کاهش مصرف برخی نهاده‌ها از جمله کود تشویق کرد.

در مقابل، برخی رهبران اپوزیسیون اعلام کردند که این درخواست‌ها پس از پایان مرحله مهمی از انتخابات ایالتی مطرح شده است. به گفته آنها، قیمت سوخت در طول رقابت‌های انتخاباتی بدون تغییر باقی مانده بود. در انتخابات اخیر، حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی توانست در دو ایالت از چهار ایالت پیروز شود.

افزایش قیمت سوخت واکنش‌هایی نیز در میان شهروندان به همراه داشت. مانوج کومار، راننده تاکسی ۴۸ ساله در دهلی‌نو، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت این افزایش قیمت فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد.

وی گفت: حتی افزایش یک روپیه نیز برای مردم عادی اهمیت دارد؛ بسیاری از افراد از صبح تا شب کار می‌کنند تا تنها هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

در همین حال، مقامات دهلی‌نو اجرای مجموعه‌ای از اقدامات صرفه‌جویانه را آغاز کرده‌اند. پایتخت هند نخستین منطقه‌ای بود که برنامه کاهش مصرف سوخت را از روز پنجشنبه اجرایی کرد.

رخا گوپتا، سروزیر دهلی، اعلام کرد این برنامه ۹۰ روزه با هدف کاهش مصرف سوخت دولتی و تشویق شهروندان به استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود. بر اساس این طرح، برخی کارکنان دولت موظف شده‌اند دو روز در هفته به‌صورت دورکاری فعالیت کنند و از شرکت‌های خصوصی نیز خواسته شده اقدامات مشابهی را در نظر بگیرند.

در کنار این اقدامات، دولت هند تلاش برای کاهش وابستگی به واردات نفت خام را نیز افزایش داده است. یکی از این برنامه‌ها توسعه استفاده از سوخت‌های ترکیبی شامل اتانول است. در حال حاضر بسیاری از جایگاه‌های سوخت در هند بنزین حاوی ۲۰ درصد اتانول عرضه می‌کنند و دولت پیشنهاد داده استفاده از سوخت‌هایی با ترکیب ۸۵ تا حتی ۱۰۰ درصد اتانول در خودروهای سازگار گسترش یابد.

کارشناسان انرژی معتقدند استفاده از سوخت‌های زیستی می‌تواند تا حدی نوسانات بازار جهانی انرژی را کاهش دهد، اما در عین حال ممکن است با چالش‌هایی مانند فشار بر زمین‌های کشاورزی یا آسیب به موتور برخی خودروهای قدیمی همراه باشد.

در شرایطی که نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی افزایش یافته، هند همچنین اعلام کرده است قراردادهایی در حوزه نفت و گاز و نیز همکاری‌های راهبردی دفاعی با امارات متحده عربی امضا کرده است.

وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این توافق‌ها همزمان با آغاز سفر خارجی نارندرا مودی به چند کشور امضا شده و یکی از اهداف اصلی آن تقویت امنیت انرژی هند است.