به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادههای مؤسسه کپلر نشان میدهد واردات سوخت جت اروپا از خاورمیانه که در ماه آوریل بارگیری شده بود، بهدلیل اختلال در تأمین نفت این منطقه در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در حال کاهش است و این موضوع نگرانیها درباره کمبود عرضه پیش از فرا رسیدن اوج فصل سفرهای تابستانی را افزایش میدهد.
اروپاییها که در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) عضویت دارند، روزانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه سوخت جت و نفت سفید مصرف میکنند، در حالی که پالایشگاههای این منطقه تنها حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز تولید دارند و کمبود دستکم ۵۰۰ هزار بشکهای آن باید با واردات جبران شود.
بر اساس دادههای کپلر، پارسال حدود ۶۰ درصد سوخت جت کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از خاورمیانه وارد شد و اختلال ناشی از درگیریهای این منطقه و تردد در مسیرهای اصلی کشتیرانی، اروپا را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.
خطوط هوایی اروپا درباره تأثیر قیمت بالای سوخت جت هشدار دادهاند، هرچند در کل نگرانیها درباره کمبود زودهنگام سوخت را کماهمیت جلوه دادهاند، در همین حال پالایشگاه متعلق به شرکت گالپ انرژی پرتغال، تأمینکننده اصلی سوخت جت، پیشبینی کرد عرضه سوخت پیش از سفرهای تعطیلات تابستان مختل نمیشود.
ابا بوش، وزیر انرژی سوئد، روز سهشنبه هشدار داد که با وجود عرضه مناسب سوخت در این کشور، ممکن است در آینده با کمبود بیشتر سوخت روبهرو شوند.
شرکت مشاوره فکتس گلوبال انرژی (FGE) هم پیشبینی کرده است که اروپا در سه ماه دوم سال جاری میلادی با کمبود سوخت جت روبهرو نشود، زیرا کاهش واردات با عوامل منطقهای مانند افزایش تولید جبران میشود.
در همین حال آژانس بینالمللی انرژی اوایل ماه جاری میلادی هشدار داد که اگر اروپا تنها بتواند نیمی از مقدار واردات سوخت از خاورمیانه را جایگزین کند، ممکن است تا ماه ژوئن با کمبود فیزیکی سوخت جت روبهرو شود.
دادههای کپلر نشان میدهد در ماه آوریل هیچ محمولهای حاوی سوخت جت از خاورمیانه به مقصد اروپا بارگیری نشده است.
با اینکه اروپا واردات سوخت جت را از مناطق دیگر افزایش داده است، اما واردات این قاره همچنان در این ماه به پایینترین سطح خود در چهار سال گذشته میرسد.
قیمت سوخت جت در اروپا پس از کاهش از رقم بیسابقه ۲۲۸ دلار برای هر بشکه در ماه مارس، بار دیگر به بیش از ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است. بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزایش قیمت سوخت جت از رشد قیمت نفت خام پیشی گرفته است.
قیمت نفت خام به بالاترین سطح در چهار سال گذشته و نزدیک به ۱۲۰ دلار رسیده، اما همچنان از اوج قیمت ۱۴۷ دلاری در سال ۲۰۰۸ کمتر است.
بانک سوسیته جنرال در گزارشی پیشبینی کرد که ذخیرهسازی سوخت جت اتحادیه اروپا از نظر تعداد روزهای تأمین تقاضا در پایان سال گذشته تنها ۳۷ روز بود و احتمال میرود تا پایان امسال به حدود ۳۰ روز برسد.
شرکت انرژی اسپکتس هم اعلام کرد پالایشگاههای اروپا مقدار پالایش خود را برای به حداکثر رساندن تولید سوخت جت و گازوئیل تنظیم میکنند، هر چند در صورت ادامه اختلال، ذخیرهسازیها ممکن است اواخر تابستان کاهش یابد.
