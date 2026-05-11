نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو نسبتاً ناپایدار طی روز دوشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی امروز وزش باد و گاهی افزایش ابر است و در ساعتهای بعدازظهر در پارهای از نقاط بهویژه نوار شرقی (بخش قوشخانه) رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی افزود: روز سهشنبه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعتها صاف و آفتابی خواهد بود.
داداشی تصریح کرد: روز چهارشنبه جو ناپایدار است و در نوار غربی خراسان شمالی احتمال رگبارهای پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از اواخر وقت چهارشنبه با تشدید ناپایداری و تقویت شاخصهای همرفتی، بتدریج افزایش ابر و تا بعدازظهر پنجشنبه به صورت رگبارهای پراکنده پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: از اوایل شب پنجشنبه در اکثر نقاط خراسان شمالی بهویژه غرب و جنوب غرب استان، رگبار باران همراه با رعدوبرق و افزایش باد لحظهای و تا اواخر وقت روز پنجشنبه (نوار شرقی) ادامه خواهد داشت.
داداشی در پایان گفت: از نظر دمایی تغییرات محسوسی در خراسان شمالی مشاهده نمیشود.
