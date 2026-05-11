۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

اذعان تل آویو به زمین‌گیر شدن بالگرد این رژیم در جنوب لبنان

سخنگوی ارتش اشغالگر به زمین‌گیر شدن بالگرد این رژیم حین انتقال مجروحان در جنوب لبنان اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، سخنگوی ارتش اشغالگر از حادثه امنیتی خبر داد که حین انتقال مجروحان ارتش این رژیم در جنوب لبنان رخ داده است.

سخنگوی ارتش اشغالگر اذعان کرد: اندکی قبل در جریان عملیات تخلیه مجروحان جنگی در جنوب لبنان یکی از بالگردها در منطقه مورد نظر فرود آمد اما مجددا نتوانست پرواز کند.

وی علت زمین گیر شدن بالگرد ارتش این رژیم را نقص فنی دانست.

سخنگوی ارتش اشغالگر اذعان کرد: به علت نقص فنی بالگرد اولی، بالگرد دیگری به محل اعزام شد تا مجروحان را تخلیه کند.

ساعاتی قبل نیز منابع نظامی اسرائیلی تایید کردند یک سامانه موشکی گنبد آهنین ارتش اسرائیل مورد اصابت پهپاد انتحاری حزب الله قرار گرفته است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی که این خبر را منتشر کرد به زمان و مکان هدف قرار گرفتن این سامانه موشکی اشاره نکرد.

پهپادهای انتحاری حزب الله که با رشته نازکی از فیبر نوری کنترل می‌شوند در حمله به مواضع و ماشین آلات نظامیان اسرائیلی بسیار موفق عمل کرده‌اند و منابع اسرائیلی اذعان دارند که ارتش اسرائیل برای مقابله با این پهپادها عملا راهکاری ندارد.

گسترش استفاده از این نوع پهپادها، جنگ لبنان را به جنگ فرسایشی برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل کرده و مانع بازگشت ساکنان شهرک‌های یهودی نشین به شمال اسرائیل شده است.

