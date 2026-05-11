  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

محمدی: استفاده از منابع آب غیرمتعارف در استان بوشهر دنبال می‌شود

محمدی: استفاده از منابع آب غیرمتعارف در استان بوشهر دنبال می‌شود

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: هدایت مصرف‌ها به سمت استفاده از منابع آب غیرمتعارف یکی از محورهای مهم مدیریت منابع آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان بوشهر اظهار کرد: آب یکی از مهمترین اولویت‌ها در استان بوشهر است که تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت‌ها مدیریت مصرف و کنترل برداشت است افزود: میزان برداشت از برخی منابع آبی در استان بوشهر بیش از ظرفیت قابل برنامه‌ریزی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به تعیین میزان کاهش برداشت آب در بخش‌های مختلف به تفکیک استان، شهرستان و دشت‌ها اضافه کرد: هدایت مصرف‌ها به سمت استفاده از منابع آب غیرمتعارف از اولویت‌های مهم است.

کاهش فشار بر منابع آب شرب و آب‌های زیرزمینی

وی با اشاره به تلاش برای کاهش فشار بر منابع آب شرب و آب‌های زیرزمینی تصریح کرد: کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان بوشهر این موضوعات را با جدیت دنبال می‌کند.

محمدی ادامه داد:‌ در بخش‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها و منابع آبدر دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تجهیز منابع آب به سامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند اضافه کرد: امکان پایش دقیق برداشت‌ها و مدیریت مؤثرتر منابع آبی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6826769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها