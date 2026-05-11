به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان بوشهر اظهار کرد: آب یکی از مهمترین اولویت‌ها در استان بوشهر است که تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویت‌ها مدیریت مصرف و کنترل برداشت است افزود: میزان برداشت از برخی منابع آبی در استان بوشهر بیش از ظرفیت قابل برنامه‌ریزی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به تعیین میزان کاهش برداشت آب در بخش‌های مختلف به تفکیک استان، شهرستان و دشت‌ها اضافه کرد: هدایت مصرف‌ها به سمت استفاده از منابع آب غیرمتعارف از اولویت‌های مهم است.

کاهش فشار بر منابع آب شرب و آب‌های زیرزمینی

وی با اشاره به تلاش برای کاهش فشار بر منابع آب شرب و آب‌های زیرزمینی تصریح کرد: کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان بوشهر این موضوعات را با جدیت دنبال می‌کند.

محمدی ادامه داد:‌ در بخش‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها و منابع آبدر دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تجهیز منابع آب به سامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند اضافه کرد: امکان پایش دقیق برداشت‌ها و مدیریت مؤثرتر منابع آبی فراهم خواهد شد.