لزوم لحاظ مطالبات مردم غرب شهرکرد در طرح تفصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله ایزدی، در نشست علنی شورا با تأکید بر اهمیت تدوین دقیق اسناد شهری اظهار داشت: ما با تمام توان پیگیر دغدغه‌های شهروندان در تدوین طرح تفصیلی هستیم. مطالبات عزیز، به‌ویژه در مناطق غرب شهرکرد، مورد توجه و پیگیری جدی مجموعه شورا است و این طرح کلان باید به‌گونه‌ای پیش برود که پاسخگوی نیازهای واقعی این مناطق باشد.

ایزدی با اشاره به جلسات برگزار شده با مسئولان مرتبط، بر لزوم شفافیت و پاسخگویی بیشتر تأکید کرد و افزود:در جلساتی که برگزار شد، گزارش‌های ارائه شده با محوریت مطالبات و اولویت‌های مدنظر شورا در این حوزه، انطباق کافی نداشت. انتظار داریم آن مدیران با حضور مجدد در صحن شورا، در خصوص جزئیات اجرایی طرح جامع و رفع دغدغه‌های مردم، توضیحات دقیق و شفافی ارائه دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پاسداشت ریشه‌های فرهنگی شهر خاطرنشان کرد:حفظ هویت تاریخی و تجلیل از مفاخر شهر برای ما یک اصل است. در همین راستا، اقدامات ویژه‌ای برای برنامه‌های نکوداشت ۳۱ اردیبهشت روز شهرکرد در دست اقدام است.

وی در پایان از برداشته شدن گام‌های عملیاتی با محوریت طرح تفصیلی خبر داد و تصریح کرد: ان‌شاءالله به‌زودی با تکمیل مطالعات کارشناسی و با همکاری اداره راه و شهرسازی، کار با قوت ادامه خواهد یافت. هدف ما این است که خروجی طرح تفصیلی، منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان در تمامی مناطق شهر گردد.