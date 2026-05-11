فرماندار بوشهر: اهالی روستاها در جنگ تحمیلی سوم ایثار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظفری در جمع مردم روستای دویره ضمن تأکید بر نقش برجسته مردم روستاها در جنگ سوم تحمیلی، اظهار کرد: مردم روستاهای شهرستان از جمله مردم روستای دویره با وجود شرایط بحرانی جنگ تحمیلی سوم به بهترین نحو ممکن ضمن حمایت از رزمندگان، پذیرای مردم شهرهای آسیب دیده نیز بودند.

فرماندار بوشهر افزود: امروز با افتخار اعلام می‌داریم که بخش مهمی از عقبه مقاومت در این جنگ را مردم عزیز روستاها رقم زدند و این حرکت تجلی عینی همبستگی ملی و ایثار بود.

فرماندار بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهیده آسیه شهرآزاد اولین بانوی شهید شهرستان بوشهر در جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: شهرستان بوشهر از جمله مناطقی بود که مستقیماً مورد تهاجمات متعدد دشمن قرار گرفت و مردم این دیار سختی‌های بسیاری را متحمل شدند.

وی با اشاره به حملات و جنایات متعدد رژیم آمریکای صهیونی علیه مردم شهرستان بوشهر که منجر به وارد آمدن خسارات سنگین شد، تصریح کرد: در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی سوم و با وجود اقدامات خصمانه دشمن علیه مردم و غیرنظامیان، بسیاری از مادران و فرزندانشان در سراسر کشور مورد هدف قرار گرفتند اما مردم غیور شهرستان بوشهر با وجود همه تهدیدها صحنه‌هایی کم‌نظیر از ایثار و همبستگی را رقم زدند.

فرماندار بوشهر با اشاره به نقش مؤثر بانوان در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: بانوان ما با حضور همزمان در صحنه‌ها و میادین سطح روستاها و شهرها نشان دادند که پشتوانه محکمی برای جبهه مقاومت هستند، این حضور پررنگ موجب ایجاد یک حرکت ملی و نماد اتحاد و وفاق ملی شد.