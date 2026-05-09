۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

تست احتراق استاتیک استارشیپ انجام شد

ابر موشک استارشیپ متعلق به اسپیس ایکس احتمالا هفته آینده از روی زمین بلند شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به نظر می رسد این شرکت قصد دارد ۱۵ می پرواز آزمایشی را انجام دهد که در واقع دوازدهمین تست استارشیپ در کل به حساب می آید اما در واقع نخستین آزمایش «نسخه ۳» این وسیله پرتاب عظیم به حساب می آید.

اسپیس ایکس یک مانع مهم در مسیر پرتاب را در هفتم می برداشت و تست احتراق استاتیک را با بوستر نخست سوپر هوی در مقر استاربیس واقع در تگزاس انجام داد. این شرکت ۳۳ موتور «رپتور» سوپر هوی را روشن کرد و همزمان بوستر روی پد ثابت نگه داشته شد. طبق گزارش ها این عملیات به خوبی پیش رفت.

این شرکت فضایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: احتراق ثابت ۳۳ موتوره با مدت زمان کامل و رانش کامل با موتور سوپر هوی V۳.

همراه این پست دو ویدئو از تست ۱۴ ثانیه ای نیز به اشتراک گذاشته شد.

این نخستین تست کامل احتراق استاتیک موشک سوپر هوی V۳ بود. اسپیس ایکس یک آزمایش با ۱۰ موتور را با همین بوستر در ماه مارس انجام داد و آزمایش دیگر با ۳۳ موتور در ۱۵ آوریل انجام شد. هر دو تست استاتیک به دلیل اختلال در تجهیزات زمینی زودهنگام پایان یافتند.

بوستر بالایی استارشیپ در ماموریت«پرواز۱۲» پرتاب خواهد شد، هم اکنون یک تست احتراق استاتیک موفقیت آمیز را انجام داده است.

استارشیپ قدرتمندترین موشک تاریخ به حساب می آید و با ۱۲ متر طول می تواند بیش از ۱۰۰ تن بار را به مدار پایین زمین ببرد.

شیوا سعیدی

    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      از هوافضا بیشتر خبر منتشر کنید

