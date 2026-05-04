فاکسکان هم ماهواره به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تک این آسیا»، شرکت تایوانی «فاکسکان»، یک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی که به « Hon Hai Precision Industry» نیز مشهور است، اعلام کرد دومین نسل از ماهواره های مخصوص مدار پایین زمین خود را همراه موشک فالکون ۹ متعلق به اسپیس ایکس به مدار زمین فرستاده است. این ماهواره ها PEARL-۱A و PEARL-۱B نام دارند، اکنون وارد مدار در نظر گرفته شدند و به مدت پنج سال ماموریتی انجام می دهند.

به گفته فاکسکان ماهواره های مذکور برای آزمایش فناوری های باری در حوزه ارتباطات و علوم فضایی طراحی شده اند. این پرتاب نشان دهنده تلاش مداوم شرکت برای ورود به حوزه فناوری فضایی و بررسی سرویس های ماهواره ای و همچنین زیرساخت های مرتبط است.

این شرکت یکی از پیمانکاران اپل به حساب می آید اما پرتاب ماهواره توسط آن فراتر از پشتیبانی برای دستگاه های آیفون است. فاکسکان در حال گذار از آیفون است زیرا عامل اصلی رشد آن در ۲۰۲۵ میلادی مربوط به محصولات شبکه و ابر رایانشی بود. این طرح براساس همکاری با مایکروسافت برای ایجاد یک سیستم ماهواره ای جهانی در مدار پایین زمین است. فاکسکان معتقد است که سرویس فضایی ابر رایانشی مایکروسافت به نام Azure Space می‌تواند خدمات تولیدی قراردادی این شرکت را با توسعهٔ ماهواره‌ها در کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کند، به هم متصل کند.