به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک نژاد وزیر نفت در گفتگوی تلویزیونی در واکنش به شایعات پیرامون انفجار چاه های نفت از سوی رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: دشمن خیالات خام دارد و در فضای رسانه ای تحت کنترل خود حرف‌هایی می زند مانند انفجار چاه‌های نفت. اهل فن به این حرف می خندد کدام انفجار چاه نفت؟

وی عنوان کرد: در طول ۴۰ روز جنگ تولید ما کاهش نداشت و فرآیند صادرات نیز به صورت مطلوب ادامه داشت و انجام می‌شد.

وزیر نفت تاکید کرد: طبیعتا روزهای پس از محاصره با چالش هایی مواجه بودیم، تدابیری هم اتخاذ شده و کماکان روند این تدابیر ادامه دارد.