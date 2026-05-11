۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

واکنش وزیر نفت به ادعای مضحک آمریکا درباره انفجار چاه‌های نفت

وزیر نفت با رد شایعات درباره انفجار چاه‌های نفت از سوی آمریکا، گفت در ۴۰ روز جنگ، تولید کاهش نیافت و صادرات طبق روال مطلوب ادامه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک نژاد وزیر نفت در گفتگوی تلویزیونی در واکنش به شایعات پیرامون انفجار چاه های نفت از سوی رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: دشمن خیالات خام دارد و در فضای رسانه ای تحت کنترل خود حرف‌هایی می زند مانند انفجار چاه‌های نفت. اهل فن به این حرف می خندد کدام انفجار چاه نفت؟

وی عنوان کرد: در طول ۴۰ روز جنگ تولید ما کاهش نداشت و فرآیند صادرات نیز به صورت مطلوب ادامه داشت و انجام می‌شد.

وزیر نفت تاکید کرد: طبیعتا روزهای پس از محاصره با چالش هایی مواجه بودیم، تدابیری هم اتخاذ شده و کماکان روند این تدابیر ادامه دارد.

کد مطلب 6826808
طیبه بیات

