به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور امروز در حاشیه آیین «امین ایران ۲» که به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در تالار وحدت برگزار شد، اظهار داشت: وزارت ارشاد تصمیم دارد مجموعه برنامههایی را با عنوان «امین ایران» برگزار کند و دوره نخست آن نشستی با هنرمندان بود.
وی افزود: دومین دوره این برنامه به حوزه علم و فناوری اختصاص دارد. رهبر شهید انقلاب اهمیت ویژهای برای جامعه نخبگانی، علم و فناوری قائل بودند. هر ساله جلسه نخبگانی در ۱۱ مهر با حضور مقام معظم رهبری برگزار میشد و نمایشگاه فناوران نیز در بهمن و اسفندماه برگزار میگردید. نشست با دانشجویان و اساتید نیز از جمله برنامههای سالانه بود.
افشین در ادامه یادآور شد: آخرین دیدار ایشان با نخبگان همزمان با شهادت سیدحسن نصرالله بود. با وجود همزمانی، ایشان تأکید کردند که برنامه لغو نشود و در سخنرانی خود فرمودند: «بنده عزادار هستم و این عزا برای من بسیار بزرگ است، اما صلاح ندانستم برنامه نخبگان را به تعویق بیندازم، زیرا برای این حوزه اهمیت ویژهای قائل هستم.»
معاون علمی رئیسجمهور تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴ نیز مقرر بود جلسه ۱۱ مهر برگزار شود و تمام مقدمات آن انجام شده بود، اما به دلیل ملاحظات حفاظتی -و نه به دلیل نگرانی برای خود ایشان- و برای جلوگیری از آسیب به نخبگان، آن برنامه لغو شد. هرچند تدارکات آن از یک ماه قبل دیده شده بود، اما برگزاری آن میسر نشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز، این جلسه به یاد توجه و اهمیت رهبر شهید به حوزه نخبگانی و علم و فناوری برگزار میشود. در این مراسم، منتخبینی از افرادی که طی سالهای مختلف در محضر ایشان سخنرانی کردند، صحبت خواهند کرد و کلیپهایی نیز پخش میشود.
افشین تأکید کرد: علم و فناوری کشور مدیون زحمات و حمایتهای ایشان است؛ زمانی که کمتر به این حوزه اهمیت داده میشد، ایشان بهتنهایی از آن حمایت کردند. با نگاهی به لایحه های بودجه میتوان دید که اعتبارات فناوری اندک بود، اما با اذن ایشان از صندوق توسعه ملی، حمایتهای جدی از علم و فناوری به عمل آمد. به هر حال، علم و فناوری کشور بزرگترین حامی خود را از دست داده است.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان گفت: همانگونه که مستحضرید، رهبر جدید کشور، آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز به حوزه علم و فناوری اهمیت ویژهای میدهند و ما مطمئن هستیم این مسیر ادامه پیدا میکند و اعتماد به نخبگان روزبهروز افزایش مییابد. برگزاری جلسه دوم «امین ایران» نشانهای از قدردانی نخبگان از حمایتهای رهبر شهید از علم و فناوری است.
افشین همچنین در پاسخ به سوالی درباره اعمال محدودیت در اتصال اینترنت بین الملل گفت: به نظر من، حتی در شرایط جنگی نیز قطع اینترنت نمیتواند راهکار باشد. همانطور که مشاهده شد، زمانی که اینترنت کاملاً قطع بود، همچنان مباحث مربوط به ترور و موارد مشابه وجود داشت. ما باید به دنبال حل مسئله باشیم، نه حذف صورت مسئله.
