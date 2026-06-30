به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، در مجلس شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، بر ضرورت حضور مستمر مدیران کل و اعضای شورای نظارت استان‌ها در جلسات تأکید کرد و گفت: با توجه به زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده جلسات برای شش ماه آینده، انتظار می‌رود تمامی اعضا از ظرفیت این نشست‌ها برای بررسی نظام مسائل مدارس غیردولتی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم این حوزه استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی افزود: در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز و فراگیر در مدارس و مراکز غیردولتی کشور مشغول تحصیل هستند و مدیریت این مجموعه بزرگ، مأموریتی مهم و پیچیده در کنار مسئولیت‌های سنگین وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

محمودزاده با قدردانی از حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های وزارتخانه موجب شده است بسیاری از مأموریت‌های این سازمان به نتایج مطلوب برسد و امیدواریم آثار آن در تربیت نسل آینده کشور نمایان شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به دستورکارهای این نشست گفت: سه دستور جلسه در این شورا پیش‌بینی شده که دو مورد آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در تاریخ مدارس غیردولتی، سامانه‌ای که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۸ مکرر طراحی شده، رونمایی خواهد شد. اجرای این سامانه پروژه‌ای گسترده و زمان‌بر بوده که با همکاری شرکت ایران در حال انجام است و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، زمینه هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی را فراهم می‌کند.

محمودزاده همچنین از آغاز فرآیند اجرای نظام رتبه‌بندی و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد و گفت: این طرح نیز مبتنی بر فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی طراحی شده و پس از طی مراحل تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش و نهایی شدن شاخص‌ها، به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: شاخص‌های این نظام رتبه‌بندی با رویکرد سند الگوی «مدرسه تراز» و تکالیف قانونی تطبیق داده شده و در این جلسه صرفاً مسیر اجرایی آن بررسی می‌شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، معلمان و دانش‌آموزان شهید، به مشارکت مدارس غیردولتی در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید اشاره کرد.

وی گفت: آموزش و پرورش در چهار استان تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی خواهد کرد و مدارس و مراکز غیردولتی نیز مشارکت گسترده‌ای در ارائه خدمات دارند.

محمودزاده با ارائه آماری از این مشارکت اظهار کرد: در استان تهران حدود ۳۰۰ مدرسه با ظرفیت ۲۰ هزار نفر برای خدمات‌رسانی آماده شده‌اند و ۵۰ موکب نیز به صورت مستقل یا مشارکتی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: در شهرستان‌های استان تهران نیز ۱۲۰ مدرسه با ۹۱۰ کلاس و ظرفیت اسکان حدود ۱۲ هزار نفر آماده خدمت‌رسانی هستند و ۳۴ موکب از سوی مدارس و مراکز غیردولتی برپا خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: در استان سمنان نیز ۳۰ مدرسه و ۱۰ مرکز، در مجموع ۴۰ مجموعه، با ظرفیت حدود ۳ هزار نفر برای اسکان و خدمات‌رسانی پیش‌بینی شده‌اند و حدود ۱۳ موکب نیز در این استان فعالیت خواهند داشت.

وی همچنین گفت: در مشهد مقدس نیز ۶۰۰ مدرسه غیردولتی برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمودزاده از مدیران کل، رؤسای شوراهای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی و مؤسسانی که به صورت داوطلبانه در این برنامه‌ها مشارکت کرده‌اند، قدردانی کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این مراسم با حضور گسترده مردم، یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های کشور باشد.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه شورای راهبردی و نظارت مدارس غیردولتی اظهار کرد: این شورا مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه مدارس غیردولتی است و قانون‌گذار نیز برای اعضای آن امکان تعیین جانشین پیش‌بینی نکرده است؛ از این رو حضور منظم و فعال اعضا در جلسات شورا ضروری است.

سامانه هوشمند نظارت مدارس غیردولتی با چهار ابزار نظارتی فعالیت می‌کند

محمودزاده درباره نحوه عملکرد سامانه هوشمند نظارت اظهار کرد: نظارت در این سامانه از چهار مسیر انجام می‌شود که نخستین بخش آن داشبوردهای تحلیلی و هوشمند است تا سامانه به صورت خودکار موارد نیازمند بررسی را شناسایی و هشدار دهد.

وی افزود: دومین ابزار، امکان پیمایش و رصد جزئیات اطلاعات مدارس است؛ به گونه‌ای که ناظران می‌توانند از سطح استان و منطقه تا جزئی‌ترین اطلاعات هر مدرسه را مشاهده و بررسی کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: سومین بخش، گزارش‌های مردمی و چهارمین بخش نیز سامانه ثبت شکایات است که در کنار یکدیگر، فرآیند نظارت را عمیق‌تر و مؤثرتر می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده از این سامانه گفت: صرف راه‌اندازی سامانه کافی نیست و باید این اطمینان در خانواده‌ها ایجاد شود که گزارش‌ها و شکایات آنان قابل ثبت، پیگیری و رسیدگی است.

محمودزاده تصریح کرد: هر چهار بخش سامانه هم‌اکنون به طور کامل فعال شده و به‌ویژه در موضوع شهریه، به صورت پایلوت در هفت استان به بهره‌برداری رسیده است و پس از تکمیل مراحل، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به روند توسعه سامانه اظهار کرد: دو محور اصلی در طراحی این سامانه دنبال شده است؛ نخست دیجیتال‌سازی کامل اطلاعات با ثبت جزئی‌ترین داده‌های مربوط به فعالیت مدارس و دوم خودکارسازی فرآیندها به‌گونه‌ای که امکان اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندها نیز فراهم باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: برآورد ما این است که اکنون حدود ۵۰ درصد مسیر دیجیتال‌سازی و خودکارسازی محقق شده است و در سال‌های آینده با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، این سامانه به سطح بالاتری از هوشمندی خواهد رسید.

وی گفت: استفاده از فناوری‌هایی مانند کشف تخلف (Fraud Detection) و شناسایی ناهنجاری‌ها (Anomaly Detection) موجب می‌شود سامانه بتواند بسیاری از تخلفات را پیش از ورود ناظر انسانی شناسایی کند.

محمودزاده درباره رسیدگی به شکایات نیز اظهار کرد: در سامانه امکان ثبت شکایت با هویت مشخص و همچنین ثبت گزارش به صورت محرمانه پیش‌بینی شده است تا خانواده‌هایی که نگران بروز مشکل برای فرزندشان هستند نیز بتوانند تخلفات را گزارش کنند.

وی افزود: تاکنون ۴۸ مورد اعتراض مربوط به دریافت شهریه مازاد در سال گذشته بررسی و تعیین تکلیف شده است و در حال حاضر هیچ پرونده معوقی در سامانه وجود ندارد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تشریح فرآیند رسیدگی به شکایات گفت: شکایت ابتدا در مدرسه و منطقه بررسی می‌شود، در صورت قانع‌کننده نبودن پاسخ، پرونده به استان ارجاع خواهد شد و در نهایت در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بررسی می‌شود. در صورت لزوم نیز سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود خواهد کرد.

وی درباره تعیین شهریه مدارس غیردولتی نیز گفت: سامانه بر اساس هشت رکن اصلی شامل برنامه درسی مصوب، دوره تحصیلی، رتبه مدرسه، شرایط منطقه، شاخص‌های آموزشی و پرورشی، نرخ تورم، برنامه‌های فوق‌برنامه، فضا و تجهیزات، هزینه‌های نیروی انسانی، حقوق و مزایا، بیمه، هزینه اجاره و استهلاک ساختمان، شهریه مدارس را محاسبه می‌کند.

محمودزاده ادامه داد: در بخش کیفیت آموزشی نیز ۱۵۰ شاخص برای ارزیابی مدارس تعریف شده که بر اساس امتیاز کسب‌شده، شهریه هر مدرسه تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی فرآیند تعیین شهریه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اظهار کرد: مؤسس مدرسه درخواست خود را در سامانه ثبت می‌کند و پس از بررسی در شورای تعیین شهریه منطقه، در صورت تأیید به شورای نظارت استان ارسال می‌شود. اگر هر یک از این مراجع درخواست را تأیید نکنند، پرونده برای اصلاح به مرحله قبل بازگردانده می‌شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به روند ثبت اطلاعات در سامانه گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد اطلاعات فضاهای آموزشی در سامانه ثبت شده و انتظار می‌رود ثبت اطلاعات باقی‌مانده نیز طی روزهای آینده تکمیل شود.

وی افزود: ثبت قراردادهای معلمان نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود و امکان انعقاد قرارداد صوری وجود ندارد، زیرا برای هر قرارداد، کد رهگیری به معلم ارسال می‌شود و تأیید نهایی قرارداد تنها پس از تأیید معلم امکان‌پذیر است.

محمودزاده همچنین با انتقاد از کندی ثبت اطلاعات در برخی استان‌ها، از مدیران کل خواست روند تکمیل اطلاعات را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی سامانه در هفت استان گفت: این سامانه در شهر تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و چند استان دیگر به صورت پایلوت اجرا شده و تاکنون ۶۷ درصد مدارس مشمول، فرآیند تعیین شهریه را تا مرحله صدور «پوستر شهریه» طی کرده‌اند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن شهریه، خانواده‌ها می‌توانند مبلغ مصوب هر مدرسه را در سامانه مشاهده کنند و در صورت دریافت وجهی بیش از شهریه مصوب، شکایت خود را به صورت برخط ثبت کنند؛ این شکایات به طور هم‌زمان در پنل مدیریتی مدرسه، منطقه، استان و سازمان قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود.