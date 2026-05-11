به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران، جزئیات مربوط به نحوه تخصیص یارانه، میزان تخفیف‌ها و سازوکار حمایت از خریداران و ناشران داخلی و خارجی اعلام شد.

بر اساس اعلام ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب‌های ناشران داخلی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ منتشر شده باشند، در این رویداد با مجموع ۲۵ درصد تخفیف به مخاطبان عرضه می‌شوند. این میزان تخفیف از دو بخش تشکیل شده است؛ ۱۵ درصد سهم ناشر و ۱۰ درصد نیز به‌عنوان یارانه از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می‌شود.

همچنین برای تمامی خریداران، سقف خرید تا دو میلیون تومان با اعمال تخفیف کامل ۲۵ درصدی محاسبه خواهد شد. در صورتی که میزان خرید از این سقف فراتر رود، برای بخش مازاد تنها تخفیف ۱۵ درصدی ناشر در نظر گرفته می‌شود. به این صورت که دومیلیون تومان آن شامل ۲۵ درصد تخفیف شده و از دو میلیون تا هر مبلغ دیگری تخفیف ۱۵ درصدی درنظر گرفته می‌شود.

در بخش کتاب‌های ناشران خارجی نیز سیاست‌های متفاوتی برای حمایت از خریداران اعمال شده است. بر این اساس، آثار منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با ۱۰ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه عرضه می‌شوند. کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نیز مشمول ۲۵ درصد تخفیف به همراه ۱۰ درصد یارانه خواهند بود. همچنین آثار چاپ‌شده بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ با ۵۰ درصد تخفیف ناشر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند.

طبق اعلام برگزارکنندگان، همکاری با شرکت ملی پست ایران در این دوره نیز ادامه خواهد داشت و بر این اساس، ارسال تمامی بسته‌های خریداری‌شده در نمایشگاه مجازی کتاب به سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

مسئولان برگزاری این رویداد فرهنگی هدف از طراحی نظام یارانه‌ای و تخفیفی را ایجاد دسترسی عادلانه‌تر برای تمامی مخاطبان عنوان کرده و تأکید کرده‌اند که این سازوکار با هدف بهره‌مندی برابر علاقه‌مندان به کتاب در سراسر کشور و همچنین حمایت از استمرار فعالیت ناشران در شرایط اقتصادی موجود تدوین شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نخستین رویداد کلان فرهنگی پس از جنگ رمضان، از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و تا دوم خرداد همان سال ادامه خواهد داشت.