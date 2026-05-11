۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

معاون رئیس‌جمهور با خانواده دو شهید در قم دیدار کرد

قم- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جریان سفر یک‌روزه خود به قم با خانواده دو شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری بعدازظهر دوشنبه در ادامه برنامه های سفر یک‌روزه خود به استان قم با حضور در منزل خانواده شهیدان علی جاوید و محمدرضا جاوید با آنان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بیان اهمیت جایگاه آنان در تاریخ معاصر کشور اظهار داشت: همه ما خود را مدیون شهدا می‌دانیم‌، زیرا آنان در راه حفظ تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور، با فدا کردن جان خویش، امنیت و اقتدار امروز ایران را رقم زدند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: صبر و بردباری خانواده‌های معظم شهدا نیز به اندازه جانفشانی خود آنان ارزشمند و تأثیرگذار است و نقش آنان در تداوم فرهنگ ایثار و مجاهدت فراموش شدنی نیست.

در پایان این دیدار، لوح تقدیری به پاس قدردانی از ایثار و صبر خانواده شهیدان علی و محمدرضا جاوید به آنان اهدا شد.

سیدروح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، سیدمریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، صالح قاسمی مشاور استاندار در امور ایثارگران، حجت‌الاسلام والمسلمین هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، حاج حسین کاجی راوی دفاع مقدس و جمعی دیگر از مسئولان استانی نیز در این مراسم حضور داشتند.

