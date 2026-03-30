استاندار کرمانشاه: پایداری شبکه برق مرهون تلاش نیروهای عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه که با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صنعت آب و برق، اظهار کرد: حمایت از این صنعت در شرایط کنونی نقش مهمی در استمرار خدمات عمومی و افزایش تاب‌آوری کشور دارد.

وی با اشاره به سختی کار نیروهای عملیاتی صنعت برق افزود: سیمبانان و کارکنان فنی در شرایط دشوار و در ارتفاعات بالا مشغول فعالیت هستند و بخش قابل توجهی از پایداری شبکه برق حاصل تلاش و فداکاری همین نیروهاست.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های صنعت برق ماهیت میدانی دارد، گفت: در این حوزه امکان انجام همه امور به‌صورت دورکاری وجود ندارد و نیروهای عملیاتی ناچارند برای حفظ پایداری شبکه در میدان حضور داشته باشند.

حبیبی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف برق در استان تصریح کرد: امسال در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد رشد در بار پایه برق استان ثبت شده که نشان‌دهنده فشار جدی بر شبکه است و ضرورت مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌های برق را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: هرچند رشد برخی فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی می‌تواند بخشی از افزایش مصرف را توجیه کند، اما در برخی موارد از جمله فعالیت‌های جانبی نیز شاهد افزایش مصرف هستیم که لازم است با دقت بیشتری مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مخاطرات شغلی در صنعت برق افزود: تاکنون در این حوزه شش شهید و نزدیک به ۱۰۰ مجروح تقدیم شده است و این آمار نشان می‌دهد پایداری شبکه برق نتیجه فداکاری نیروهایی است که در میدان خدمت حضور دارند.

وی تاب‌آوری کشور در حوزه انرژی را موضوعی راهبردی و مهم دانست و گفت: حفظ و تقویت پایداری شبکه برق باید به‌عنوان یک مأموریت جدی دنبال شود و تحقق این هدف نیازمند حمایت در سطح ملی و استانی است.

حبیبی در ادامه با اشاره به وضعیت وصول مطالبات در استان اظهار کرد: میزان وصولی در این بخش حدود ۷۰ درصد است و برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری شبکه برق، حمایت‌های بیشتری از سوی توانیر و دستگاه‌های ملی مورد نیاز است.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت واحد در زمان وقوع حوادث تأکید کرد و گفت: در حوادثی مانند آوار، دستگاه‌هایی نظیر هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری، آتش‌نشانی و دانشگاه علوم پزشکی باید حضور داشته باشند، اما لازم است فرماندهی واحدی بر عملیات حاکم باشد تا از بروز ناهماهنگی جلوگیری شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به یکی از حوادث اخیر استان افزود: در آن حادثه دستگاه‌های امدادی ظرف پنج تا شش دقیقه در محل حاضر شدند، اما به دلیل گستردگی حادثه و محدودیت‌های محیطی، برخی ناهماهنگی‌ها مشاهده شد که باید در آینده برطرف شود.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی منسجم در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به‌عنوان سخنگوی ستاد مدیریت بحران مسئول اعلام رسمی آمار شهدا، مجروحان و خسارت‌ها است تا از انتشار آمارهای متناقض جلوگیری شود.

حبیبی ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی، شرکت برق، هلال‌احمر و بنیاد مسکن باید گزارش اقدامات و آمادگی‌های خود را ارائه دهند، اما اعلام آمار تلفات و خسارت‌ها تنها از طریق سخنگوی ستاد مدیریت بحران انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش عمومی در جامعه تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که همه دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارند و مدیران نیز باید در دسترس باشند یا برای زمان‌های مأموریت جانشین مشخصی معرفی کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم پایش مستمر خدمات زیرساختی استان تأکید کرد و گفت: خدماتی مانند آب، برق، گاز و ارتباطات باید به‌طور مداوم رصد شود، زیرا استمرار این خدمات در شرایط حساس نشانه اقتدار نظام و موجب رضایت مردم است.

وی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: در برخی حوادث، با وجود بروز مشکل در شبکه برق، نیروهای عملیاتی در کمتر از ۴۰ تا ۵۰ دقیقه مشکل را برطرف کردند که نشان‌دهنده آمادگی و تلاش شبانه‌روزی این نیروهاست.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش هلال‌احمر در ساماندهی کمک‌های مردمی گفت: در شرایط بحران، کمک‌های مردمی و خیرین باید از طریق جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مدیریت و توزیع شود تا روند امدادرسانی منظم و هدفمند باشد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت تأکید کرد و افزود: این مجموعه‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و حضور فعال آن‌ها در جلسات ستاد مدیریت بحران ضروری است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت خدمات درمانی در شرایط اضطراری اظهار کرد: پزشکی قانونی باید خارج از ساعات اداری نیز به‌صورت کشیک فعال باشد تا رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان بدون وقفه انجام شود.

وی با اشاره به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان گفت: تعداد این واحدها قابل توجه است و باید به تفکیک شهرستان‌ها شناسایی و در شورای تأمین شهرستان‌ها درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

حبیبی افزود: برخی از این واحدها از خدماتی مانند برق و گاز استفاده می‌کنند و لازم است ضمن ساماندهی، میزان مصرف و نحوه دریافت هزینه خدمات نیز مشخص شود تا حقوق عمومی تضییع نشود.

وی همچنین درباره توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: مدیران مربوطه باید روند اجرای طرح‌هایی را که پیشرفت مناسبی دارند تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر وارد مدار شوند، به‌ویژه با توجه به ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه برق در فصل تابستان.

استاندار کرمانشاه در ادامه به لزوم بررسی وضعیت دیزل‌ژنراتورهای دستگاه‌های اجرایی و مراکز حساس استان اشاره کرد و افزود: لازم است شناسنامه کامل این تجهیزات تهیه و وضعیت سوخت و تعمیرات آن‌ها بررسی شود تا در شرایط بحران مشکلی برای استفاده از آن‌ها وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد: باید فهرست دقیق و به‌روزی از مشخصات دیزل‌ژنراتورها در اختیار استانداری قرار گیرد تا در مواقع اضطراری، امکان استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها بر اساس نیاز فراهم باشد.

حبیبی در پایان با اشاره به هماهنگی میان مدیران استان گفت: خوشبختانه در مجموعه مدیریت استان همدلی و هماهنگی مناسبی وجود دارد و مدیران در شرایط عادی و بحران با جدیت در حال خدمت‌رسانی هستند.