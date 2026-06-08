به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلاشها برای توسعه زیرساختهای غرب کشور، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه در صد و هفتاد و هشتمین دیدار کاری خود در پایتخت، با حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ملاقات کرد.
در این نشست که با حضور مدیران عامل آب منطقهای و آبفای استان، رئیس حوزه آبریز مرزی غرب کشور و مشاور وزیر نیرو برگزار شد، معاون وزیر نیرو با قدردانی از پیگیریهای مستمر استاندار، وی را مدیری پای کار و آشنا به چالشهای منابع آبی توصیف کرد.
وی احیای تالابها، آبگیری سد کبوترلانه پس از سالها انتظار، رفع موانع سد شرفشاه، آغاز عملیات شبکه پایاب سد آزادی، تأمین آب شرب پایدار کلانشهر کرمانشاه، آبرسانی به نقاط مختلف و حل مشکلات فاضلاب مرکز استان را از اقدامات شاخص مدیریت ارشد کرمانشاه برشمرد.
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان گفت: برنامهریزی مناسب شرکت آب و فاضلاب موجب شده که حتی در شرایط قطعی برق نیز بیش از ۷۵ درصد خدمات آبرسانی به صورت پایدار تداوم داشته باشد.
دکتر حبیبی در ادامه بر لزوم تسریع در پروژه سد هواسان، تأمین اعتبار سد بیستون، ابلاغ تخصیصهای قطعه دوم سامانه گرمسیری و صدور مجوز ماده ۲۳ طرحهای آبرسانی شهرهای کنگاور، تازهآباد، اسلامآبادغرب، سومار، نفتشهر و کرندغرب تأکید کرد.
تأمین اعتبار طرح علاجبخشی شبکه آبیاری سد آزادی و بازگشت تخصیصهای تشویقی ناشی از انسداد چاههای غیرمجاز به استان، از دیگر مطالبات استاندار بود که با موافقت و قول مساعد معاون وزیر نیرو جهت تسریع در فرآیند اجرایی آنها همراه شد.
گفتنی است، سد بیستون از مطالبات مهم استان است که با هدف تأمین آب کلانشهر کرمانشاه تا افق ۱۴۳۰، در شرق کرمانشاه و بر روی رودخانه گاماسیاب با مخزنی به ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب و قابلیت تنظیم سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب احداث خواهد شد.
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