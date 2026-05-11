به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محسنی اظهار کرد: نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج که قرار بود اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شود، به دلیل شرایط ناشی از جنگ اخیر، تعطیلی آموزش حضوری دانشگاه‌ها و برگزاری مجازی کلاس‌ها، به آبان‌ماه موکول شد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی اولیه قرار بود این جشنواره همزمان با سالروز تولد نیما یوشیج در ۲۱ آبان برگزار شود، اما به دلیل تقارن با ایام سوگواری فاطمیه، زمان برگزاری آن تغییر کرد.

محسنی ادامه داد: آیین افتتاحیه جشنواره روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود و روز دوم به نشست‌های علمی و ارائه مقالات برگزیده اختصاص دارد. همچنین مراسم اختتامیه روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در خانه تاریخی نیما یوشیج در روستای یوش برگزار خواهد شد.

دبیر علمی جشنواره با اشاره به استقبال پژوهشگران از بخش‌های مختلف این رویداد گفت: بخش کتاب و پایان‌نامه‌های دانشجویی از پویاترین محورهای جشنواره است و در حوزه شعر نیمایی و پژوهش‌های مکتوب، آثار قابل توجهی به دبیرخانه ارسال شده است.

وی از رونمایی چند اثر تازه در حاشیه این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: مجموعه‌ای سه جلدی از اشعار منتشرنشده نیما یوشیج با مقدمه‌ای از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مرحله چاپ قرار دارد و در ایام جشنواره معرفی می‌شود.

محسنی همچنین گفت: کتاب «اشعار انتقادی نیما» و چند اثر پژوهشی دیگر در حوزه شعر نیمایی و شعر مازندرانی نیز همزمان با برگزاری جشنواره رونمایی خواهد شد.