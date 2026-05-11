به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی، عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و مدیر زیرساخت پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی دومین آیین گرامیداشت «امین ایران» در تالار وحدت با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در توسعه فناوریهای بومی اظهار کرد: برخلاف نگاه رایج به ایشان بهعنوان «پدر معنوی مستضعفین، شهدا و پاسداران»، آنچه برای ما در عرصه فناوری پررنگتر است، جایگاه ایشان بهعنوان «پدر معنوی فناوری» است.
اسدی تأکید کرد: اگر تاریخ صدساله ایران را چه قبل و چه بعد از انقلاب مطالعه کنید، هیچ کس مانند رهبر انقلاب به فناوری بومی اعتقاد و حمایت عملی نداشته است.
وی با اشاره به دو تجربه حضوری خود با رهبر انقلاب گفت: در نخستین ملاقات که محصولی بومی را برای اولین بار به ایشان ارائه کردیم، معظمله به مسئولان وقت و حتی دفتر خود تأکید کردند که حتماً از محصول بومی استفاده شود. بااطلاع کامل میگویم که دفتر ایشان و نهادهای زیرمجموعه را ملزم به استفاده از محصول بومی کردند.
اسدی ادامه داد: مورد دوم، زمانی بود که در تابستان ۱۴۰۴، ایشان دو سخنرانی درزمینه زیرساخت هوش مصنوعی داشتند و بر تأمین هم زیرساخت سختافزاری و هم زیرساخت نرمافزاری تأکید بسیار مؤکدی داشتند.
مدیر زیرساخت پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی تصریح کرد: بعد از آن ارائه به رهبر انقلاب، توانستیم سرویسدهی خدمات پایه هوش مصنوعی را در کشور در مقیاس نسبتاً خوبی شروع کنیم. خود دکتر افشین معاون المی رییس جمهور نیز از این فرایند مطلع هستند و سامانه بسیار بزرگی از این خدمات در مقیاس بسیار بالا استفاده میکرد.
اسدی با اشاره به چالشهای اصلی کشور گفت: اگر بخواهیم چهار پنج چالش جدی کشور را نام ببریم، دو چالش اصلی اقتصاد و امنیت ملی هستند (گرچه موضوعات دیگری مثل آب و انرژی هم مهم هستند).
وی افزود: در هفتههای اخیر دیدیم که هم میدان جنگ، هم جنگ اقتصادی و هم جنگ انرژی، تماماً جنگ فناوری هستند. سؤال من این است که چرا در حوزههایی مثل صنعت نظامی با وجود عقبماندگی بسیار زیاد، توانستیم در بازه کوتاهی با اتکا به جوانان خود آن عقبماندگی را سریع پر کنیم؟ پاسخ روشن است. مدیران یا فرماندهان نظامی که بر سر کار بودند، به آن کار اعتقاد داشتند و معتقد بودند فرمان رهبری را محکم اجرا کردند، اما حقیقتاً چنین چیزی را در داخل کشور کم میبینیم.
وی ادامه داد: فکر میکنم اعتقاد برخی مدیران کشور بهویژه در نظام بانکی به فناوری آمریکایی، از خود آمریکاییها به محصولات آمریکایی بیشتر است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف با اشاره به تجربه نزدیک به ۲۰ ساله خود گفت: بر این باورم که ما حقیقتاً در کشور چالش توسعه فناوری نداریم؛ چالش اصلی «چالش باور فناوری» است. اگر ما فناوری را باور کنیم و بفهمیم که جوانان ما میتوانند آن را توسعه دهند، مطمئن باشید بعد از پنج سال، ده سال، اگر استمرار باشد، بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال آن فناوری به بلوغ لازم میرسد. پس چرا ما اجازه بلوغ فناوری را به محصولات خارجی میدهیم، اما به فناوری خودمان نمیدهیم؟
اسدی تصریح کرد: البته قطعاً رقابت باید باشد و حتماً باید حمایت کنیم. اگر رقابت و حمایت در کنار هم باشند، میتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. ما به کمک معاونت علمی، زیستبوم رشد استارتآپها را به شرکتهای ۱۰۰ هزار دلاری، یک میلیون دلاری و ده میلیون دلاری رساندهایم و شرکتهای دلاری قابل توجهی داریم، اما زیستبوم تبدیل شرکتها به شرکتهای میلیون دلاری و یک میلیارد دلاری را در کشور نداریم. از مجلس میخواهم حتماً به این حوزه توجه کنند تا این زیستبوم راهاندازی شود.
وی در کلام آخر گفت: تا زمانی که اختیارات معاونت علمی صرفاً در خود معاونت باشد و یک تعداد شرکتهای استارتآپی رشد چندانی در فناوری نداشته باشند (رشد خواهند داشت ولی رشد قابلتوجهی نه) و تا زمانی که وزارتخانهای داریم که با شرکتهای زیرمجموعه خود گردش مالی کلان دارد و هر خرید خارجی را بینظارت انجام میدهد، مطمئن باشید وضعیت مطلوبی در حوزه فناوری نخواهیم داشت.
