  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی گیلان

لاهیجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در فرمانداری لاهیجان با حضور معاون اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری برای واحدهای تولیدی استان تخصیص داده شده است که توسط بانک‌های عامل به واحدها پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۹ بانک استان تسهیلات رونق تولید را پرداخت می‌کنند، خاطرنشان کرد: هر کدام با سهم ۹۰۰ میلیارد تومانی، بیشترین پرداخت را در بین بانک‌های استان خواهند داشت.

معرفی ۱۶ واحد تولیدی به بانک‌های عامل

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از معرفی ۱۶ واحد تولیدی در سال جاری به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات خبر داد و تشریح کرد: این واحدها از محل رونق تولید ۱۴۰۵ جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

پورحیدری با بیان اینکه به صنایع تبدیلی فناور و کارخانه‌هایی که رویکرد دانش‌بنیان دارند، تسهیلات با تنفس ۴ ماهه پرداخت می‌شود، افزود: از طریق صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته در استان، امکان ارائه تسهیلات به دو صورت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با تنفس ۴ ماهه و بازپرداخت ۳۶ ماهه تا سقف ۴۰ میلیارد تومان برای هر واحد فناور و دارای تکنولوژی مدرن وجود دارد.

مدیرکل صمت گیلان پس از اتمام جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عصر امروز، از دو واحد صنعتی «کلوچه پیمان» و «بتن آماده» در شهرستان لاهیجان بازدید به عمل آورد.

