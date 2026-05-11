فرماندار گناوه: احداث بازارچه دایمی عرضه محصولات داخلی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در محل دفتر فرماندار، با بیان اینکه احداث بازارچه عرضه محصولات و تولیدات داخلی از مطالبات دیرینه کارآفرینان شهرستان است، اظهار کرد: احداث این بازارچه می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد انگیزه و توان بیشتر و کمک‌ به معیشت آنها بخصوص بانوان داشته باشد.

فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت مهارت در رونق اقتصادی افزود: هر چقدر کیفیت آموزش‌های مهارتی افزایش یابد و ارتباط آن با نیازهای واقعی بازار کار تقویت شود، شهرستان می‌تواند در مسیر رشد اقتصادی گام های موثرتری بردارد.