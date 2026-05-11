  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

فرماندار گناوه: احداث بازارچه دایمی عرضه محصولات داخلی در اولویت است

فرماندار گناوه: احداث بازارچه دایمی عرضه محصولات داخلی در اولویت است

بوشهر- فرماندار گناوه با بیان اینکه احداث یک بازارچه دایمی عرضه محصولات و تولیدات داخلی در این شهرستان بسیار ضروری است‌،گفت: این موضوع در اولویت های کاری فرمانداری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در محل دفتر فرماندار، با بیان اینکه احداث بازارچه عرضه محصولات و تولیدات داخلی از مطالبات دیرینه کارآفرینان شهرستان است، اظهار کرد: احداث این بازارچه می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد انگیزه و توان بیشتر و کمک‌ به معیشت آنها بخصوص بانوان داشته باشد.

فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت مهارت در رونق اقتصادی افزود: هر چقدر کیفیت آموزش‌های مهارتی افزایش یابد و ارتباط آن با نیازهای واقعی بازار کار تقویت شود، شهرستان می‌تواند در مسیر رشد اقتصادی گام های موثرتری بردارد.

کد مطلب 6827064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها