به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سرایان گفت: زنده نگه‌ داشتن واقعه غدیر سبب احیای سایر ارزش‌های اسلامی در سطح جهان می ‌شود.

محمدعلی مهدی ‌نژاد در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی و استقبال باشکوه مردم اظهار کرد: استقبال مردم از رهبری در جریان سفر به خراسان شمالی نشان ‌دهنده اوج علاقه و ولایت ‌پذیری مردم است که سبب یاس و ناامیدی دشمنان شد.

وی به فرارسیدن دهه ولایت اشاره کرد و آن را سبب زنده نگه داشتن ارزش‌های اسلامی برشمرد و یادآور شد: مهم‌ترین مسئله جهان امروز بحث ولایت و نگه داشتن غدیر است که با زنده نگه داشتن غدیر سایر ارزش‌های اسلامی نیز زنده نگه داشته می‌ شود.

فرماندار سرایان به مشکلات اقتصادی به وجود آمده توسط دشمنان انقلاب اشاره کرد و گفت: مدیران باید با مدیریت صحیح منابع، انجام صرفه‌ جویی، استفاده بهینه از منابع و اعتبارات و پرهیز از انجام هزینه ‌ها و ماموریت‌های غیرضروری در راستای استفاده حداکثری از منابع گام بردارند.

در پایان این جلسه علی شبانی، محمد مددی، حسین عرب و محمد محمدی کیا به ترتیب به عنوان بخشدار سه قلعه، سرپرست بخشداری آیسک، مدیر آموزش و پرورش و رئیس اداره برق سرایان معرفی و از خدمات مدیران قبلی تجلیل شد.

صادرات 33 میلیون دلار کالا از بازارچه مرزی میل 73

فرماندار درمیان گفت: بازارچه مرزی گلورده شهرستان درمیان در سال گذشته بیش 64 میلیون دلار صادارات داشته است.

رجبعلی براتی اظهار کرد: در هفت ماهه نخست امسال نیز 32 هزار 490 تن کالا به ارزش 33 میلیون و 604 هزار و 320 دلار از بازارچه میل 73 درمیان صادر شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در طی این مدت از بازارچه میل 73 درمیان 304 هزار 696 دلار واردات انجام شده است، گفت: این بازارچه دارای جایگاه سوخت،سردخانه و 40 غرفه است.

وی با بیان اینکه 13 تاجر ایرانی دارای کارت پیلوری در این بازارچه فعالیت دارند، گفت: روزانه 150 نفر از تجار و فعالین اقتصادی افغان به این بازارچه مراجعه دارند.

وی خواستار راه اندازی جایگاه سوخت این بازارچه به منظور تامین سوخت مورد نیاز خودروهای افغانی به منظور توسعه بیشتر فعالیتهای این بازارچه شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سال های گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در رونق فعالیت های اقتصادی استان دارند.

علی ‌محمد گلستانی ‌فرد اظهار کرد: بازارچه ها مصداق بارز حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه بوده که می تواند در شرایط کنونی در تحقق اهداف اقتصادی کشور و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی نقش موثری ایفا کنند.