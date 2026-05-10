به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز یکشنبه با برشمردن برخی اقدامات مشاوره‌ای انجام شده در طول جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: با توجه به افزایش آماری آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از جنگ مانند استرس‌های مزمن و غیره، تعداد خدمات روانشناختی ارائه شده به دانش‌آموزان هم در این مدت با افزایش مواجه بود و کلیه مراکز مشاوره در سراسر استان، فعال شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی ادامه داد: ارتباط ‌گیری با دانش‌آموزان نیازمند توجه که پیش از این و طی غربالگری مورد شناسایی، واقع شده بودند و تولید محتوای تخصصی با موضوع مشاوره نیز از دیگر اقداماتی بود که در شرایط جنگی به نحو احسن انجام شد.

صادقی، برگزاری اردو برای فرزندان شهدا، برگزاری شش وبینار آموزشی برای مشاوران کلیه مدارس در طول ایام جنگ، ارتباط مستمر با خانواده دانش‌آموزان شهید و جذب روانپزشک در مراکز مشاوره استان و ارائه خدمات روانپزشکی به صورت رایگان به دانش‌آموزان را از دیگر اقدامات در این راستا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فرزندان شهدا و خانواده دانش‌آموزان شهید باید تحت حمایت آموزشی و روانی مستمر باشند از تخصیص مشاور اختصاصی به فرزندان شهدا و خانواده دانش‌آموزان شهید جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

مدیرکل اموزش‌ و پرورش استان ابراز داشت: در راستای رسالت ذاتی دستگاه تعلیم و تربیت و به پاس ایثارگری شهدا، پیشنهاد می‌شود که خانواده شهدای دانش‌آموز و فرزندان دانش‌آموز شهدا و دانش‌آموزان آسیب دیده در جنگ که مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، تحت حمایت مراکز مشاوره قرار گیرند.

وی همچنین از مداخله روانشناختی برای هفت هزار و ۸۷ نفر در طول سال تحصیلی جاری خبر داد و فعال شدن بیش از پیش خط ملی ۱۵۷۰ و تقویت ارائه خدمات روانشناختی به دانش‌آموزان را مورد تاکید قرار داد و از تلاش‌های عوامل فعال در این بخش در طول جنگ تحمیلی سوم، قدردانی کرد.

صادقی افزود: در این مدت، روزی ۲۰۰ تماس با افزایش چهار برابری نسبت به ماه‌های گذشته، با خط ملی ۱۵۷۰ گرفته شده است.

وی متذکر شد: استرس ناشی از جنگ، مشکلات تحصیلی و خانوادگی و امتحانات به‌ویژه آزمون‌های نهایی، پرتکرارترین موضوع‌های تماس دانش‌آموزان با خط ملی ۱۵۷۰ در ایام جنگ بود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در ادامه تلاش معلمان جهادی در غرفه برپاشده نواحی پنج‌گانه آموزش و پرورش استان را نیز مورد قدردانی قرار داد.