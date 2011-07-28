اولین پست 400 کیلو ولت استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در مراسمی با حضور سید محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، احمد عجم استاندار قزوین، اسکندری و جبارزاده مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق استانهای زنجان و قزوین و جمعی از کارشناسان صنعت برق، بهره برداری از پست 400 به 63 کیلو ولت مینو در قزوین آغاز شد.

این پست برق دارای فیدرهای خط 400 کیلو ولت قابل توسعه به چهار فیدر، فیدر 63 کیلو ولت قابل توسعه به 23 فیدر، دو دستگاه ترانس قدرت با ظرفیت 400 مگاولت آمپر است که با 323 میلیارد ریال سرمایه گذاری به مرحله بهره برداری رسیده است.

با افتتاح این پست برق که با آخرین تکنولوژی روز دنیا ساخته شده ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق رسانی، برق مورد نیاز متقاضیان صنعتی و کشاورزی در مناطق قزوین، مینودر، بیدستان، بکندی، ناصرآباد، لیا و محمدیه تامین می شود.

با راه اندازی این پست برق انرژی تامین شده توسط نیروگاههای شهید رجایی و سلطانیه از طریق این پست به منطقه تزریق می شود.

کاهش افت ولتاژ برق، خاموشی در مواقع اضطراری و تامین برق مناطق اطراف از دیگر مزایای راه اندازی پست 400 به 63 کیلو ولت مینودر قزوین است.

پست برق 400 به 63 کیلو ولت مینودر قزوین در زمینی به مساحت 13 هکتار در مدت دو سال ساخته شده ودر طرح توسعه آن نیز پست برق 400 به 230 کیلو ولت برای تامین برق مورد نیاز توسعه صنایع منطقه نیز پیش بینی شده است.