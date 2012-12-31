ایستگاه پست 400 کیلو واتی مرصاد اسلام آباد غرب به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل برق منطقه ای غرب گفت: بهره برداری از پست عظیم 230/400 کیلوولت مرصاد در زمینی به مساحت 18 هکتار با ظرفیت نهایی سه دستگاه ترانس قدرت و هریک به ظرفیت 315 مگاولت آمپر و هشت فیدرخط 400کیلوولت و ده فیدر خط 230 کیلوولت درشهرستان اسلام آباد غرب آغاز می شود.

عبدالعزیز کریمی افزود: این پست تنها پست اتوماسیون در رده ولتاژی 400 کیلوولت منطقه غرب بوده که درفاز اول راه اندازی آن دو فیدر خط 400 کیلوولت زاگرس و دیاله به بهره برداری رسیده و در فاز دوم آن نیز یکدستگاه ترانس 315 مگاولت آمپر و فیدر مربوطه و نیز چهار فیدرخط 230 کیلوولت شامل دوفیدر اسلام آباد غرب و دو فیدر سرپل ذهاب بهره برداری و متعاقباً دو فیدر400 کیلوولت نیروگاه دالاهو وارد شبکه سراسری می شود.

وی ضمن با اهمیت شمردن پروژه فوق گفت: این پست بزرگترین ایستگاه انتقال از نظر تعداد فیدرهای 400 به 230 کیلوولت و ظرفیت نصب 315*2 مگاولت آمپر و نیز حجم عملیات ساختمانی و نیز بزرگترین ایستگاه انتقال درایران از نظر فروش و صادرات برق به کشور عراق، قرار گرفتن درمسیر رینگ سراسری 400 کیلوولت جنوب به شمال غرب و اولین پست DCS منطقه در رده ولتاژی 400 به 230 کیلوولت است.

کریمی هدف از اجرای این پروژه را انتقال انرژی تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو به ظرفیت هزار مگاولت به شبکه سراسری برق، بالابردن قابلیت های صنعتی و بسترسازی جهت ایجاد صنایع متوسط و سنگین منطقه غرب، تغذیه پستهای 230 کیلوولت اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب، افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه 400 کیلوولت و 230 کیلوولت، تداوم برقرسانی منطقه غرب، کاهش خاموشی ها و تلفات انرژی درمنطقه غرب، بهبود ولتاژ در پست های انتقال و فوق توزیع اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین و ایلام و افزایش امکان مانور بیشتر درشبکه 400 کیلوولت و 230 کیلوولت درمنطقه غرب عنوان کرد.

مدیرعامل برق غرب درپایان گفت : برای اجرای این پروژه 452 میلیارد ریال هزینه شده است.