جاسوس آموزش دیده موساد اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: احسان افرشته، فرزند مصطفی که به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی بازداشت و محاکمه شده بود پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور بامداد امروز به سزای اعمالش رسید و به دار مجازات آویخته شد.

نحوه ارتباط افرشته با افسران موساد

احسان افرشته در اقاریر خود در رابطه با نحوه آشنایی و شروع ارتباط با موساد عنوان کرده است: پس از ارتباط اولیه در ترکیه، بعد از مدتی نزدیک به یک هفته اولین افسر موساد با من تماس گرفت... او با صدای دارای نویز با من گفت‌وگو کرد و با تخلیه کامل اطلاعاتی، درباره رزومه و تاریخچه تحصیلی، محل زندگی، شغل‌های من و سوابق کاری اعضای خانواده من سوالاتی پرسید.

افسر موساد پس از ارزیابی افرشته به دلیل سوابق شغلی خانوادگی محکوم طی ماموریتی از وی می‌خواهد ضمن بازگشت به ایران تلاش کند به استخدام یک نهاد حساس دربیاید و در بخش مهمی از آن فعالیت کند که البته به دلیل عدم احراز شرایط استخدامی، وی موفق به نفوذ در این نهاد حساس نمی‌شود.

همچنین قبل از بازگشت افرشته به ایران، از سوی موساد مبلغ ۱۰۰۰ یورو به وی پرداخت می‌شود تا اعتماد بیشتری پیدا کند.

نامبرده از بدو ارتباط با اولین افسر موساد چند مرحله تماس از طریق پیام‌رسان‌ها داشته و در ادامه از طریق پست الکترونیک با همدیگر در ارتباط بوده‌اند.

حسب اظهارات محکوم، اولین افسر موساد وظیفه ارزیابی، آموزش و توانمندسازی وی جهت انجام اقدامات جاسوسی را عهده‌دار بوده است.

افرشته پس از تایید همکاری و بازگشت به ایران به مدت چندماه تحت تعلیم افسر موساد به صورت مجازی قرار گرفته و آموزش‌های مختلفی در حوزه حفظ امنیت شخصی، گزارش‌نویسی و تحلیل اطلاعات، عکس‌برداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، روش رمزنگاری و انتقال اطلاعات، نقطه زنی و ارسال لوکیشن اماکن به صورت پنهانی، آموزش فعالیت در بازار ارز دیجیتال و ... را فرا گرفت.

وی در ابتدا در پوشش راننده تاکسی اینترنتی دستورات افسران موساد را اجرا می‌کرد.

طبق آموزش‌های ارائه شده توسط موساد، از افرشته خواسته می‌شود تا اقداماتی نظیر مستندسازی از مکان‌های هدف، امکان‌سنجی ضبط ویدئو، مستندسازی از اطراف وزارت اطلاعات، حضور در اجتماعات، تهیه تصویر از افراد مختلف و ارائه تحلیل شخصیتی افراد به افسر موساد را انجام دهد.

افرشته همزمان با انجام برخی اقدامات میدانی برای موساد، تلاش می‌کند در چند سازمان استخدام شود که افسر موساد اهمیت این مجموعه‌ها برای سرویس را پایین ارزیابی کرده و اشتغال وی در آنجا را جزء اهداف سرویس ندانسته است.

نهایتا وی به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول به فعالیت می‌شود.

به محض آغاز فعالیت در این شرکت، جزئیات را در اختیار افسر موساد قرار داده و مرحله جدیدی از همکاری افرشته با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی آغاز می‌شود.

با دستور افسر موساد، افرشته تلاش می‌کند اطلاعات مختلفی را درباره شرکت و افراد شاغل در آن منتقل کند.

هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریت‌های شرکت از جمله اطلاعاتی بوده که افرشته تلاش داشته به سرویس موساد منتقل کند.

افرشته در طول همکاری با رژیم صهیونیستی به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و نام سازمانی او در نزد سرویس موساد «جیمز» بوده است.

با انجام اقدامات فنی و بازیابی پست‌های الکترونیکی بین افرشته و افسر موساد اطلاعات مهمی از روند برقراری ارتباط محکوم با سرویس، آموزش‌های دریافت شده، هدایت‌های فنی و تخصصی از سوی افسران موساد، پشتیبانی‌های مالی و.. احصا شده است.

محکوم در طول همکاری خود با موساد حداقل ماهانه ۴ الی ۵ پست الکترونیک فارغ از تماس‌های صوتی و ... با افسران اطلاعاتی موساد داشته و بیش از ۳۰۰ پیام بین آنها رد و بدل شده است.

در جریان روند رسیدگی به پرونده، افرشته با توجه به اینکه به یک جاسوس حرفه‌ای تبدیل شده بود، سعی در انحراف روند تحقیقات را داشته است، اما از آنجایی که مستندات غیر قابل کتمانی از همکاری وی با سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل به دست آمده بود، با رویت مستندات مجبور به پذیرش اقدامات مجرمانه خود می‌شود.

سفر به نپال و ملاقات با افسران موساد

در حالیکه جاسوس موساد از طریق فضای مجازی و سیستم امن با مافوق خود در ارتباط بوده پس از مدتی که توانسته بود اعتماد سرویس را به خوبی جلب کند، از وی خواسته می‌شود به ترکیه سفر کند.

افرشته با ادعای خرید و فروش آپارتمان در ترکیه موفق می‌شود موافقت سازمان محل کار خود را دریافت و تهران را به مقصد استانبول ترک کند.

براساس روایت محکوم از ماجرای سفر به ترکیه، پس از ورود به فرودگاه و سوار شدن در خودرو ونی که به استقبال او آمده بود، به او اعلام می‌شود به دلیل آنکه احتمال می‌رود تحت تعقیب دستگاه اطلاعاتی ایران باشد وظیفه دارند وی را به مقصد دیگری منتقل نمایند لذا توصیه‌هایی در حیث رعایت ملاحظات حفاظتی و عادی‌سازی به وی داده شده و یک دستگاه گوشی جدید به همراه یک بلیت پرواز به مقصد نپال (ترانیت از طریق امارات-نپال) در اختیارش قرار می‌گیرد.

افرشته مطابق با توصیه‌های عوامل موساد به فرودگاه مراجعه و پس از عادی‌سازی به گیت امارات رفته و سوار هواپیما می‌شود. سه افسر موساد نیز به عنوان محافظ در پرواز با او همراه می‌شوند. پس از ورود به امارات، آنجا را به مقصد کاتماندو پایتخت نپال ترک می‌کنند.

افرشته پس از ورود به کاتماندو از طریق یک خودرو ون به همراه سه عامل موساد به شهر پوخارا حرکت کرده و در یک خانه امن مستقر می‌شوند.

به گفته محکوم، در زمان استقرار در خانه امن در پوخارا وی اجازه دسترسی به وسایلش مانند لپ‌تاپ و تلفن شخصی را نداشته است.

افرشته به همراه افسران موساد مدتی را در شهر پوخارا در کشور نپال سپری می‌کند و در آنجا آموزش‌های حضوری جدیدی را دیده و ماموریت‌های تازه‌ای به وی واگذار می‌شود.

شناسایی و بازداشت جاسوس اسرائیل در فرودگاه امام خمینی (ره)

اما درست زمانی که همکاری احسان افرشته با سرویس موساد به اوج خود رسیده بود، بدون اینکه وی و افسران سرویس متوجه شوند، تحت نظر و رصد نهادهای امنیتی کشور قرار داشت.

همزمان با همکاری احسان افرشته با رژیم صهیونیستی، در پی رصدهای اطلاعاتی و عملیاتی گسترده از سوی نهادهای امنیتی کشور و بررسی‌های بعدی قرائن و شواهد اعم از رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای آموزش زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافی‌های جنوب شرق آسیا، تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات وی به عنوان سوژه تحت نظر قرار می‌گیرد.

در نهایت احسان افرشته که تحت نظارت نهادهای امنیتی ایران قرار داشته نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز می‌کند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف می‌شود.

در نهایت پس از دستگیری و انجام تحقیقات از سوی ضابطان قضایی و دادسرا، احسان افرشته به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی (با وصف دریافت مبلغ مشخص به عنوان دستمزد در قبال این همکاری مجرمانه) در یک فرایند قانونی محاکمه می‌شود.

با توجه به گزارش‌های نهادهای امنیتی، تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و اقاریر محکوم، ارتباط آگاهانه با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، نتیجه بازرسی‌ها و بررسی‌های فنی به عمل آمده و بازیابی پست‌های الکترونیکی ارتباطی با موساد و سایر قرائن و ادله موجود، دادگاه به استاد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، اقدامات مجرمانه احسان افرشته را در حکم محارب و مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم می‌شود.

پس از صدور حکم، وکیل محکوم‌علیه، درخواست فرجام‌خواهی می‌کند.

دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده اعلام می‌کند در لایحه فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، ایراد و اشکال مدلل و موجهی که اساس حکم را مخدوش کرده و موجبات بی‌اعتباری و نقض آن را فراهم کند، اقامه و ابراز نشده و رای مورد بحث طبق مقررات و موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر شده است.

بنابراین، ضمن رد فرجام‌خواهی، حکم اعدام محکوم‌علیه از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابرام شد.

حکم اعدام پس از طی تشریفات قانون، بامداد امروز به مرحله اجرا در آمد و احسان افرشته، جاسوس رژیم صهیونیستی به سزای اعمال خود رسید.