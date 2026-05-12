به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار سطح زرد اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی، فعالیت سامانه بارشی و و افزایش ناپایداری‌های همرفتی از بعدازظهر امروز سه‌شنبه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد.

بر این اساس، در ساعات بعدازظهر و شب سه‌شنبه، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و احتمال وزش باد شدید موقتی در برخی مناطق استان پیش‌بینی شده است.

همچنین در بامداد و صبح چهارشنبه نیز احتمال رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد و در طول روز چهارشنبه وزش باد نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان رخ خواهد داد.

طبق اعلام هواشناسی، شهرستان‌های اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق‌آباد، فراهان، کمیجان و محلات در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.

اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد روان‌آب موقتی، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش موقت دید افقی، احتمال برخورد صاعقه و خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار هشدار داده است.

همچنین بر لزوم احتیاط در ترددهای جاده‌ای، پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، خودداری از صعود به ارتفاعات و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی و دامداری تأکید شده است.