بادهای شدید و گرد و خاک مهمان روزهای آینده استان مرکزی

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با نفوذ یک سامانه کم‌ارتفاع بارشی از روز جمعه به کشور، از اواخر وقت جمعه تا روز یکشنبه هفته آتی استان مرکزی نیز به تدریج تحت تأثیر این سامانه قرار می گیرد.

وی افزود: بر این اساس سرعت وزش باد در برخی ساعات به‌ویژه روز شنبه تشدید و در برخی مناطق استان مرکزی از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر می رود.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی با اشاره به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق این استان گفت: به دنبال ریزش هوای سرد ناشی از عبور این سامانه، دمای هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در مرکزی روند کاهشی دارد.

مرادی بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی ها تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید طی هفته آینده دور از انتظار نیست.