  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

بادهای شدید و گرد و خاک مهمان روزهای آینده استان مرکزی

بادهای شدید و گرد و خاک مهمان روزهای آینده استان مرکزی

اراک- کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی از وزش بادهای شدید و گرد و خاک طی روزهای آینده در این استان خبر داد.

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با نفوذ یک سامانه کم‌ارتفاع بارشی از روز جمعه به کشور، از اواخر وقت جمعه تا روز یکشنبه هفته آتی استان مرکزی نیز به تدریج تحت تأثیر این سامانه قرار می گیرد.

وی افزود: بر این اساس سرعت وزش باد در برخی ساعات به‌ویژه روز شنبه تشدید و در برخی مناطق استان مرکزی از ۹۰ کیلومتر بر ساعت فراتر می رود.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی با اشاره به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق این استان گفت: به دنبال ریزش هوای سرد ناشی از عبور این سامانه، دمای هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در مرکزی روند کاهشی دارد.

مرادی بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی ها تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید طی هفته آینده دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6829570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه