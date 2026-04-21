آسمان استان مرکزی تا اوایل هفته آینده ناپایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی بارش‌ها تا پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ادامه دارد و سامانه‌ بارشی جدید از اوایل هفته‌ آتی مهمان این استان است.

طی امروز سه‌شنبه و چهارشنبه پدیده غالب استان مرکزی وزش باد خواهد بود که در برخی نقاط نسبتأ شدید پیش‌بینی می‌شود .

روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه نیز جوی آرام و پایدار به همراه افزایش چشمگیر دمای هوا در استان مرکزی به وقوع خواهد پیوست.

سامانه‌ بارشی بعدی از یکشنبه هفته‌ آتی وارد استان مرکزی خواهد شد و بارش‌های خوبی را بر جای خواهد گذاشت.

با توجه به شدت بارش ها و احتمال آبگرفتگی و سیلاب به شهروندان و روستانشینان توصیه می شود در مسیر سیلاب قرار نگیرند و فعالیت‌های عمرانی در محدوده رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب در بازه زمانی اعلام‌شده متوقف شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

همچنین دارندگان خودروهای سنگین، ادوات و تجهیزات عمرانی در این مدت از تردد در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری و شهروندان نیز از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق سیلابی پرهیز کنند تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.