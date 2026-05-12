شهرام عسکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید محصولات زراعی در استان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم و جو در استان کهگیلویه و بویراحمد برداشت شود.

وی با بیان اینکه از این میزان حدود ۹۰ هزار تن گندم خواهد بود، افزود: از مجموع گندم تولیدی، ۲۱ هزار تن گندم آبی و ۶۹ هزار تن گندم دیم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای خرید تضمینی گندم، ۱۱ مرکز خرید در سطح استان پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است تا روند تحویل محصول کشاورزان به شکل مطلوب انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کشت کلزا در استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا قرار دارد که خرید این محصول به صورت مستقیم از سوی کارخانه انجام می‌شود.

عسکری بیان کرد: شهرستان کهگیلویه با برداشت بیش از ۳۰ هزار تن گندم، بیشترین میزان تولید و سطح زیر کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.