آمادگی ۱۱ مرکز برای خرید گندم در کهگیلویه وبویراحمد

مهرزاد علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گندم در استان اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳۹ هزار تن گندم در کهگیلویه و بویراحمد برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته است، افزود: از این مقدار حدود ۲۱ هزار هکتار به گندم دیم نیز حدود ۶۹ هزار هکتار به گندم آبی اختصاص یافته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بر اساس برآوردها، از مجموع گندم تولیدی استان حدود ۸۳ هزار تن به صورت خرید تضمینی توسط دولت خریداری خواهد شد و مابقی نیز توسط کشاورزان برای مصرف شخصی نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به مراکز خرید گندم در استان گفت: امسال ۱۱ مرکز خرید گندم در نقاط مختلف استان برای تحویل محصول کشاورزان فعال شده است.

علیزاده ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم نیز ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده که ۳۰ درصد آن به صورت کارت اعتباری برای کشاورزان شارژ می‌شود.

وی تصریح کرد: فهرست کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل می‌دهند، روز بعد به بانک کشاورزی ارسال می‌شود و پرداخت مطالبات آنان به صورت متمرکز توسط این بانک انجام می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره محصول کلزا گفت: خرید کلزا در استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و محصول کشاورزان به کارخانه اکسیدفرند گچساران تحویل داده خواهد شد.