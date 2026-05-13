آغاز خرید توافقی کلزا در گلستان با ۱۴۵۰ تن؛ روند خرید ادامه دارد

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز خرید توافقی محصولات کشاورزی در استان اظهار کرد: در نخستین مرحله از این طرح، تاکنون ۱۴۵۰ تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: روند خرید توافقی همچنان در مراکز تعاون روستایی استان ادامه دارد و کشاورزان می‌توانند محصولات خود را برای فروش به این مراکز تحویل دهند.

جامی با تشریح نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: پس از تحویل محصول به مراکز تعاون روستایی و ثبت اطلاعات در سامانه «ساتراپ»، وجوه مربوطه در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان با تأکید بر اهمیت این طرح خاطرنشان کرد: خرید توافقی علاوه بر حمایت از کشاورزان، به تنظیم بازار و پایداری تولید در استان کمک می‌کند و تلاش داریم این روند تا پوشش حداکثری محصولات ادامه یابد.