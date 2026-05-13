۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

آغاز خرید توافقی کلزا در گلستان با ۱۴۵۰ تن؛ روند خرید ادامه دارد

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان از انجام نخستین خرید توافقی محصول کلزا به میزان ۱۴۵۰ تن خبر داد و گفت: فرآیند خرید همچنان در مراکز تعاون روستایی استان ادامه دارد.

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز خرید توافقی محصولات کشاورزی در استان اظهار کرد: در نخستین مرحله از این طرح، تاکنون ۱۴۵۰ تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: روند خرید توافقی همچنان در مراکز تعاون روستایی استان ادامه دارد و کشاورزان می‌توانند محصولات خود را برای فروش به این مراکز تحویل دهند.

جامی با تشریح نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: پس از تحویل محصول به مراکز تعاون روستایی و ثبت اطلاعات در سامانه «ساتراپ»، وجوه مربوطه در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان با تأکید بر اهمیت این طرح خاطرنشان کرد: خرید توافقی علاوه بر حمایت از کشاورزان، به تنظیم بازار و پایداری تولید در استان کمک می‌کند و تلاش داریم این روند تا پوشش حداکثری محصولات ادامه یابد.

