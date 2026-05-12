استان تهران در جنگ رمضان ۱۲۰۰ شهید داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی، روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به آمار جانباختگان و شهدای جنگ اخیر، گفت: طبق آمارهای ثبت شده، متأسفانه در سطح کشور بیش از ۳۳۰۰ شهید و در استان تهران بیش از ۱۲۰۰ شهید داشتهایم. از این میان، پیکر ۸۲۰ شهید در صحنه عملیات توسط همکاران ما و با مشارکت بخش خصوصی و سازمان بهشت زهرا (س) منتقل شده است.
وی با تمجید از عملکرد بخش خصوصی در مدیریت بحران افزود: ناوگان بخش خصوصی در کنار آمبولانسهای حاکمیتی در این دوران سنگ تمام گذاشتند. حاصل این همافزایی، ارائه خدمات فوریتی به ۸۷۰۰ مصدوم بود که بخش عمدهای از آنان را بانوان و کودکان تشکیل میدادند. متأسفانه تنها در شهر تهران، نام ۲۵ کودک زیر ۱۲ سال در فهرست شهدای ما به چشم میخورد.
رئیس مرکز اورژانس تهران در ادامه به خسارات وارده به زیرساختهای شهری و امدادی اشاره کرد و گفت: در حالی که مراجع رسمی از آسیبدیدگی قریب به ۴۰ هزار واحد مسکونی خبر دادهاند، نیروهای اورژانس با ایثار مثالزدنی، بیش از ۲۷ هزار واحد مسکونی را به صورت پلاک به پلاک بررسی کردند تا وضعیت سلامت شهروندان را پایش و خدمات لازم را ارائه دهند.
توکلی با اشاره به آسیبهای وارده به بدنه عملیاتی اورژانس تصریح کرد: در جریان این رخدادهای ناگوار، ۲۷ پایگاه اورژانس در سطح استان تهران دچار آسیبدیدگی شدند که برخی از این مراکز بهطور کامل تخریب شدهاند، اما با این وجود، روند خدمترسانی به مردم عزیز لحظهای متوقف نشد.
رئیس اورژانس تهران گفت: ۱۰۰ دستگاه موتورلانس جدید به استان تهران اضافه شد و با تدابیر جنگی و کمک استاندار، سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت، ۱۰۰ ناوگان موتورلانس جدید وارد استان تهران شد. امروز مجموعاً ۳۲۰ دستگاه موتورلانس حاکمیتی و ۸۰ دستگاه طرح پیشرو (بخش خصوصی) در سطح استان فعال است. انشاالله تمام موتورلانسها به دستگاه کاردیولوژی و مانیتورینگ قلبی تجهیز خواهند شد. با این تجهیزات در این حوزه رقیب بینظیر در دنیا خواهیم شد.
