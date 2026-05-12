۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

گردهمایی اساتید علوم انسانی پیرامون بحث درباره امر ملی و جنگ

جمعی از اساتید علوم انسانی در نشستی با عنوان «امر ملی و جنگ» روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در دانشگاه شهید بهشتی گرد هم می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، «امر ملی و جنگ» نام نشستی با حضور اساتید دانشگاه در حوزه های مختلف علوم انسانی با هدف تبیین ابعاد اجتماعی جنگ رمضان است.

این نشست با حضور عطالله مهاجرانی، وحید شالچی، حسین هوشمند، سعید طاووسی، قباد منصوربخت، محمد عبدالصالح شاهنوش، محمدرضا جوادی یگانه، پیام طیبی، سعید زیباکلام، محمدباقر خرمشاد، مریم نصر اصفهانی، علی فتوتیان، جواد حیدری، متین رمضانخواه و شیرین سعیدی برگزار شده و هر یک از آنان به بیان نقطه نظرات خود می پردازند.

نشست امیر ملی و جنگ روز چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۹ لغایت ۱۸ در دانشگاه شهید بهشتی، مقابل پژوهشکده لیزر و پلاسما، محـل مـورد اصـابت توسـط دشـمن امریـکایی-صهیـونیستــی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در این نشست می توانند به لینک https://formafzar.com/form/cdr۳t مراجعه کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

