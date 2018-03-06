نشست ویژه «دولت سایه» برای پیگیری آخرین وضعیت شناسایی پیکر شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی و پیگیری آخرین وضعیت تشخیص هویت پیکر شهدای دفاع مقدس در دفتر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

سعید جلیلی با تاکید بر اینکه پس از ۳۰ سال از پایان جنگ، این توقع به جایی است که وضعیت پیکرهای پاک شهدا مشخص و شناسایی شود اظهار داشت: وظیفه همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی است تا با هم افزایی در این باره، انتظار طولانی خانواده های عزیز شهدا را پاسخ دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه همه نهادها برای تسریع در این امر اعلام آمادگی کرده اند، اظهار امیدواری کرد در یک بازه زمانی قابل قبول، شناسایی پیکرهای شهدا به فرجام برسد تا با این کار، حداقل وظیفه ای که نسبت به خانواده این عزیزان داریم انجام داده باشیم.

محمود تولایی رئیس مرکز تحقیقات ژنتیکی نور هم با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و تعداد شهدای شناسایی شده، درباره شیوه های علمی شناسایی پیکرهای مطهر شهدا توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه هم سردار نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار شریفی مسئول امور ایثارگران سپاه پاسداران، مهدی ایزدی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و فریده اولاد قباد نماینده مجلس، نکاتی را درباره راه حل های تسریع در روند شناسایی پیکرهای شهدا مطرح کردند.