به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان قم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز شده و تا اواخر وقت چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.



این سامانه شامل بارش‌های رگباری باران، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، وقوع رعد و برق و احتمال بارش تگرگ خواهد بود.



این سامانه با جریانات همرفتی سطحی و تغییرات فشار در سطح استان همراه است و انتظار می‌رود شدت بارش‌ها در مناطق مرتفع و مرکزی بیشتر باشد.



تمامی مناطق قم تحت تأثیر این پدیده جوی قرار می‌گیرند و با توجه به وقوع بارش‌های ناگهانی و وزش باد شدید، رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان ضروری است.



اداره‌کل هواشناسی قم در این اطلاعیه توصیه کرده است که شهروندان از تردد غیرضروری در مناطق مستعد خطر خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای حفاظت از اموال و ایمنی خود در نظر بگیرند.



رانندگان و کشاورزان به ویژه کسانی که در فضای باز فعالیت دارند باید تمهیدات لازم را اعمال کنند تا از مخاطرات احتمالی سامانه بارشی جلوگیری شود.



به دلیل وزش باد شدید، احتمال ایجاد گرد و خاک در برخی نقاط استان وجود دارد که می‌تواند اختلال در تردد و فعالیت‌های روزانه ایجاد کند.



همچنین احتمال وقوع رعد و برق و بارش تگرگ در مناطقی که بارش‌ها شدیدتر است، پیش‌بینی می‌شود.