به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری عصر شنبه در آیین گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر و «رهبر شهید» که با حضور دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ماه صفر، سالروز ورود کاروان اسرای کربلا به شام و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: حضور دانشگاهیان در این مراسم، نشان‌دهنده پایبندی جامعه علمی کشور به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با استناد به آیات ۱۶۹ تا ۱۷۵ سوره آل‌عمران، به تبیین جایگاه شهید در فرهنگ قرآن پرداخت و افزود: خداوند در قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید شهیدان مرده نیستند، بلکه نزد پروردگار خود زنده‌اند و از روزی ویژه الهی بهره‌مند می‌شوند. این حیات، صرفاً همان حیات برزخی که همه انسان‌ها پس از مرگ دارند نیست، بلکه مرتبه‌ای خاص و ممتاز از حیات است که تنها نصیب شهیدان می‌شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: همان‌گونه که درجات ایمان انسان‌ها با یکدیگر متفاوت است، شهدا نیز دارای مراتب مختلف هستند. تأثیرگذاری شهیدان در جامعه پس از شهادت یکسان نیست و هرچه مقام شهید بالاتر باشد، آثار و برکات حضور او نیز گسترده‌تر خواهد بود. از همین رو حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به عنوان سیدالشهدا، جایگاهی بی‌بدیل در میان شهیدان دارد.

شهدا امروز نیز به مؤمنان بشارت می‌دهند

طاهری با اشاره به ادامه آیات سوره آل‌عمران گفت: قرآن بیان می‌کند که شهدا نه‌تنها در نعمت‌های الهی متنعم هستند، بلکه به مؤمنانی که هنوز در دنیا زندگی می‌کنند نیز بشارت می‌دهند؛ بشارتی که مضمون آن این است: از آینده نترسید و نسبت به گذشته اندوهگین نباشید.

وی افزود: این پیام، امروز نیز برای ملت ایران مصداق دارد. شهدا به ما می‌گویند اگر دشمن جنگ به راه انداخت، تحریم کرد، خسارت وارد ساخت و حتی بزرگ‌ترین شخصیت‌های این ملت را به شهادت رساند، نباید دچار یأس و ناامیدی شد؛ زیرا وعده الهی، پیروزی نهایی جبهه حق است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: همان خدایی که ملت ایران را در طول دهه‌های گذشته از گردنه‌های سخت عبور داده و در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمنان یاری کرده است، در آینده نیز این ملت را تنها نخواهد گذاشت.

هدف دشمن، شکستن روحیه ملت است

طاهری با اشاره به جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، ناامیدی و القای شکست، مردم را از ادامه مسیر انقلاب منصرف کند، در حالی که قرآن کریم تأکید دارد مؤمنان واقعی با شنیدن تهدیدهای دشمن، ایمانشان افزایش می‌یابد و با توکل بر خدا مسیر خود را ادامه می‌دهند.

وی افزود: امروز نیز برخی القا می‌کنند که همه قدرت‌های دنیا علیه ایران متحد شده‌اند و راهی جز عقب‌نشینی وجود ندارد، اما تجربه انقلاب اسلامی نشان داده هر زمان ملت ایران بر خدا توکل کرده و در برابر دشمن ایستاده است، عزتمندتر از گذشته از میدان خارج شده است.

خسارت تسلیم از مقاومت بیشتر است

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نیست، خاطرنشان کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما هرگز اهل تسلیم نیز نخواهد بود. مقاومت را نباید به معنای جنگ‌طلبی دانست و تسلیم را نیز نباید با عنوان صلح توجیه کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: مذاکره زمانی ارزشمند است که بتواند شر دشمن را از سر ملت کم کند، نه اینکه به عقب‌نشینی از حقوق ملت و آرمان‌های انقلاب منجر شود و اگر مذاکره نتواند امنیت و عزت کشور را تأمین کند، جمهوری اسلامی از ابزارهای مشروع دیگر برای دفاع از خود استفاده خواهد کرد.

طاهری اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، خسارت تسلیم بسیار سنگین‌تر از هزینه مقاومت است و هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن، تنها او را برای مطالبه امتیازات بیشتر جسورتر خواهد کرد.

دشمن روی تاب‌آوری مردم حساب باز کرده است

وی با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای دشمنان، افزود: دشمن امروز بیش از هر چیز، روی دو موضوع چون نخست کاهش تاب‌آوری مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان تمرکز کرده است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نخبگان، دانشگاهیان، روحانیون، اصحاب رسانه و همه افراد اثرگذار در جامعه وظیفه دارند با امیدآفرینی، تبیین واقعیت‌ها و تقویت روحیه مقاومت، مردم را به صبر، استقامت و حفظ انسجام ملی دعوت کنند.

وی همچنین از مسئولان خواست متناسب با شرایط کشور، تدابیر لازم را در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی اتخاذ کنند و گفت: هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن، یک ضرورت انکارناپذیر است و نباید اجازه داد دشمن از کوچک‌ترین غفلت سوءاستفاده کند.

حضور مردم در صحنه، توطئه دشمن را خنثی می‌کند

طاهری با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های گرامیداشت شهدا و اجتماعات مردمی، گفت: حضور ده‌ها میلیونی مردم در مراسم تشییع شهدا، پیام روشنی به دشمنان بود که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب، شهدا و ولایت ایستاده است.

وی ادامه داد: این حضور باید در برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعات مردمی نیز استمرار داشته باشد، زیرا نمایش وحدت و انسجام ملی، بخشی از نقشه‌های دشمن برای ایجاد یأس و تفرقه را خنثی می‌کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از دانشگاهیان، استادان و مسئولان دانشگاه‌های استان برای حضور در این مراسم، از خداوند متعال خواست ملت ایران را در مسیر مقاومت و عزت ثابت‌قدم بدارد، به مجروحان و آسیب‌دیدگان شفای کامل عطا کند، شر دشمنان را از کشور دور سازد و پیروزی نهایی جبهه مقاومت را رقم بزند.