به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید علی اکبر اوجاقنژاد در نشست بصیرتی جنگ تحمیلی سوم در اردبیل، اظهار کرد: در جنگ رمضان، ملت ایران به معنای واقعی فهم و درک عمیق خود را در حمایت از ارزشهای دینی و بصیرت ولایتمداری به نمایش گذاشتند و در این دو و نیم ماه سپریشده، صلابت و اقتدار خود را نشان دادند.
وی افزود: دشمنان از این اتحاد و انسجام ملی و توان نیروهای مسلح در قدرتنمایی بهتآور، ترس و واهمه دارن و به یقین همه این توفیقات و پیروزیها، نتیجه عنایت الهی، همراهی مردم و مدیریت مقام معظم رهبری است که هم در میدان جنگ و هم در مذاکره و سایر حوزهها، با دیدی نافذ سعی داشتهاند تا این کشتی عزتمند انقلاب اسلامی را به پیش ببرند.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با قدردانی از تجمعات گسترده مردم استان اردبیل در شهرهای مختلف و نمایش عزم و اقتدار حقیقی در این میدانداری بینظیر، گفت: همه این تحرکات به تحقیر تاریخی آمریکا و نظام غرب منجر شد تا ابهت پوشالی آنها از هم بپاشد.
وی ادامه داد: تنها کشوری که در طول تاریخ توانسته است آمریکا را تحقیر کرده و به ذلت بیندازد، همین ملت ایران است؛ هم در اوایل پیروزی انقلاب با فرمان امام کبیر و هم امروز با درایت مقام معظم رهبری، تحقیر تاریخی آمریکا را به نمایش گذاشته است.
اوجاق نژاد بیان کرد: تمامی هیاهوهای ترامپ و نتانیاهو ناشی از عمق شکست آنهاست و در این استراتژی، ملت ایران توانسته با «نه» گفتن به نظام سلطه، قدرتنمایی جدیدی را از خود به نمایش بگذارد.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: در این برههی تاریخی و حساس، جمهوری اسلامی ایران باید قدرت بلامنازع منطقه و حتی یکی از ابرقدرتهای جهانی دانسته شود که در موازنهی پیشروی جهانی میتواند قطب بیبدیل مقاومت و ایستادگی باشد.
