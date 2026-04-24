حجت الاسلام عزیزی: وحدت ملی، پروژه تفرقه دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار با توصیه به تقوای الهی، حضور گسترده و اعجاب‌انگیز مردم در شب‌های اخیر را ثبت یک مسئولیت تاریخی در امتداد انقلاب اسلامی و حتی در مقیاس انقلاب‌های جهان دانست و اظهار کرد: این حضور حماسی، جلوه‌ای از معجزه انقلاب اسلامی در برابر فشارها و حملات چندگانه دشمن است.

وی با بیان اینکه مردم با این مسئولیت تاریخی، مفاهیم بلند دینی را از سطح متون به عرصه عمل آوردند، افزود: ولایت‌پذیری، ولایت‌مداری، وطن‌دوستی، اتحاد، ایثار و یکپارچگی حول محور دین و رهبری، در این مقطع به اوج خود رسید و به‌صورت عینی در جامعه متجلی شد.

امام جمعه بیله‌سوار گفت: این حرکت عظیم مردمی، عامل اصلی شکست‌های پی‌درپی و بهت‌آور دشمن در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بوده و باید آن را از جلوه‌های معجزه جنگ اخیر و نشانه‌های بعث امت آخرالزمانی دانست. به گفته وی، تغییر در تصمیمات، ادبیات و محاسبات دشمن و نیز بروز آشفتگی در اتاق‌های فکر آنان، از نتایج مستقیم این حضور تاریخی ملت ایران است.

حجت الاسلام عزیزی همچنین ثبت نام ۳۰ میلیون نفر در رزمایش جان‌فدا را از دیگر نمودهای این مسئولیت تاریخی عنوان کرد و آن را نشانه‌ای از آمادگی و پای‌کار بودن مردم در دفاع از آرمان‌ها دانست.

ایران اسلامی، یکصدا و متحد در حمایت از ولایت، امامت

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مواضع اخیر مقامات آمریکایی، تصریح کرد: وحدت و یکپارچگی مسئولان و سران نظام در برابر یاوه‌گویی‌های دونالد ترامپ، پروژه دشمن برای ایجاد تفرقه را خنثی کرده و نشان داده است که ایران اسلامی، یکصدا و متحد در حمایت از ولایت، امامت و تمامیت ارضی کشور ایستاده است اکنون دشمن در شکست در عرصه مختلف در مقابله با ایران اسلامی دست به غارت انسجام ملی و اتحاد مقدس شده اند و اکنون سناریوی آنها در کنار جنگ روانی و ترکیبی، ایجاد اختلاف و شکاف در وحدت و یکپارچگی مردم و مسولان هستند که اکنون با اعلان اتحاد و انسجام از طرف مردم و مسولان با شکست مواجه خواهند شد .

امام جمعه بیله سوار در ادامه با تبریک فرا رسیدن ولادت باسعادت امام رضا(ع) در ۹ اردیبهشت، پیروی از سیره نورانی این امام همام را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: تمسک به اخلاق و معارف رضوی، ضامن سعادت فردی و اجتماعی جامعه است.

حجت الاسلام عزیزی همچنین با گرامیداشت ۷ اردیبهشت، روز ایمنی حمل‌ونقل، از تلاش‌های فعالان این حوزه قدردانی کرد و با اشاره به روز هوای پاک، حفظ این نعمت الهی را نیازمند مشارکت همگانی و توجه جدی به مسائل زیست‌محیطی دانست