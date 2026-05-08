به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: ترامپ در جنگ رمضان بارها تهدید کرد و سپس عقب‌نشینی نمود و به رئیس تراجعی در میان اعراب مشهور شد و این عقب‌نشینی‌های پی‌درپی یک ابرقدرت، تمام هیبت آمریکا، ارتش و دولت آن را نابود کرد و به باور جهانیان، آمریکای بعد از جنگ هرگز مثل قبل نخواهد بود ودر مقابل، این عقب‌نشینی‌ها باعث اوج گرفتن شوکت و اقتدار نظامی ایران شد و کارشناسان جهانی هم اکنون از عظمت ایران سخن می‌گویند.

وی افزود: دروغ‌های حیرت‌آور ترامپ برای پایین آوردن قیمت نفت، اعتماد شرکت‌های نفتی و دولت‌های جهان را از بین برد و اکنون آمریکا جز پذیرش شروط ایران و برافراشتن پرچم سفید چاره‌ای ندارد.

امام جمعه اردبیل گفت: پس از پایان جنگ، آمریکا و اسرائیل برای انتقام‌گیری، سه عنصر اصلی پیروزی ایران یعنی سپاه پاسداران، انسجام ملی و نهاد رهبری را هدف تخریب با جنگ روانی، تفرقه‌افکنی و فشار اقتصادی قرار خواهند داد.

وی در پایان از دولت خواست با کار کارشناسی از استمرار تورم دو رقمی جلوگیری کند و با یکسان‌سازی حقوق و رعایت عدالت بین کارمندان، اقدام جدی به عمل آورد.